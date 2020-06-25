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Новый КоАП Беларуси: за ряд правонарушений наказание смягчат
25.06.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Публичные извинения, общественные работы и небольшие штрафы за мелкие нарушения.
Не наказывать, а усилить профилактику. В Беларуси за мелкие административные нарушения штрафы уменьшили или отменили, а некоторые заменили общественными работами. Например, за непристегнутый ремень безопасности в первый раз можно получить предупреждение. Все дело в том, что 260 правонарушений теперь квалифицируются как проступки. Общество поддержало проект обновленного кодекса. Многие пожелания белорусов были учтены.
В проекте Кодекса появились и меры по профилактике подростковой преступности. Например, в качестве эффективных мер – принесение публичных извинений и ограничение досуга.
Как ожидается, на следующей неделе документ поступит в парламент. Там депутаты внесут уже свои правки.
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Новый документ будет более мягким. При разработке кодекса учли пожелания граждан.
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