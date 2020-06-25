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Новый КоАП Беларуси: за ряд правонарушений наказание смягчат

25.06.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Публичные извинения, общественные работы и небольшие штрафы за мелкие нарушения. Новый Административный кодекс Беларуси будет более мягким. При его разработке учли пожелания граждан. Подробнее о нововведениях узнала корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко.

Не наказывать, а усилить профилактику. В Беларуси за мелкие административные нарушения штрафы уменьшили или отменили, а некоторые заменили общественными работами. Например, за непристегнутый ремень безопасности в первый раз можно получить предупреждение. Все дело в том, что 260 правонарушений теперь квалифицируются как проступки. Общество поддержало проект обновленного кодекса. Многие пожелания белорусов были учтены.

«Люди ставили перед разработчиками самые различные вопросы. Это касалось прежде всего бытового насилия. Люди были недовольны тем, как в ряде семей складываются взаимоотношения. Ставили вопросы о том, чтобы не было шумно в квартирах после 23:00. Это все нашло свое объективное отражение в новых кодексах», – отметил заместитель председателя Верховного суда Республики Беларусь Сергей Кондратьев.

В проекте Кодекса появились и меры по профилактике подростковой преступности. Например, в качестве эффективных мер – принесение публичных извинений и ограничение досуга.

Как ожидается, на следующей неделе документ поступит в парламент. Там депутаты внесут уже свои правки.



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Новый документ будет более мягким. При разработке кодекса учли пожелания граждан.
 
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