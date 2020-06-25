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Белорусские депутаты рассмотрят поправки в пенсионные законы

25.06.2020 10:56 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Поправки в пенсионные законы рассмотрят 25 июня в первом чтении депутаты Палаты представителей Национального собрания Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Речь идёт о пенсионном обеспечении и о профессиональном страховании.  

Также в повестке дня – утверждение отчётов о бюджете. Второе чтение предстоит поправкам в законы о третейских судах, а также изменения в Гражданский и Хозяйственный процессуальный кодексы. А вот поправки в Уголовно-исполнительный кодекс рассмотрят сразу в двух чтениях.

Белорусские депутаты рассмотрят поправки в пенсионные законы

Напомним, пенсионное законодательство приводится в соответствие с Указом Президента от 17 января 2020 года. По нему, начиная с 1 января, работникам, которые имеют такое право, назначается льготная пенсия по закону о пенсионном обеспечении, а не по другому закону – о профессиональном страховании. 

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Новости Беларуси. Поправки в пенсионные законы рассмотрят 25 июня в первом чтении депутаты Палаты представителей Национального собрания Беларуси, сообщили в...
 
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