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Ford Focus обзавелся двумя гибридными версиями

25.06.2020 08:50 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Еще в прошлом году Ford объявил программу массовой электрификации модельного ряда в Европе, которая подразумевала выход и гибридного Focus. По дороге на конвейер он немного задержался — продажи на европейском рынке начались только сейчас.


Как и Fiesta ранее, семейство Focus обзавелось бензоэлектрической системой с 48-вольтовым стартер-генератором с ременным приводом (BISG) и литиево-ионной батареей. Электрический довесок помогает ДВС на разгоне, уменьшая эффект турбоямы, и немного экономит топливо — такая мягкогибридная установка называется EcoBoost Hybrid и включает литровый турбомотор с тремя цилиндрами мощностью 125 или 155 л. с., пару которому составляет 6-ступенчатая «механика». Средний паспортный расход у самой мощной версии «гибрида» — 4,1 л на 100 км.


125-сильный вариант EcoBoost 1.0 доступен и без гибридного довеска, также в гамме Focus по-прежнему имеются версии с 1,5-литровым бензиновым турбодвигателем (150 л. с.), а также дизеля семейства EcoBlue объемом 1,5 л (120 л. с.) и 2 л (150 л. с.).


Вместе с гибридными вариантами Focus получил и некоторые другие новшества. Во-первых, это виртуальные приборы с 12,3-дюймовым дисплеем и комплекс FordPass Connect — мобильное приложение для удаленного управления некоторыми функциями (блокировка/разблокировка дверей, поиск машины и т.д.) и система информирования об опасностях Local Hazard Information, уведомляющая водителя о ДТП, ремонтных работах и т.п.



На европейском рынке за «мягкогибридный» Focus просят как минимум 24 050 евро, за более мощный 155-сильный вариант придется доплатить еще 4200 евро.

 
 
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Еще в прошлом году Ford объявил программу массовой электрификации модельного ряда в Европе, которая подразумевала выход и гибридного Focus. Продажи на европейском...
 
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