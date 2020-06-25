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Лукашенко получил новое приглашение от Путина
25.06.2020 10:25 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: ensonhaber.com
Некоторые обстоятельства вчерашнего визита Александра Лукашенко и в Москву остались вне поля зрения общественности. Однако совсем скоро президенты России и Беларуси смогут встретиться снова.
К контактам первых лиц России и Беларуси сейчас приковано особое внимание: в июне Александр Лукашенко заявлял о срыве планов по дестабилизации страны и отмечал, что на Беларуси сконцентрирован фокус политических интересов «как с Запада, так и с Востока». Кроме того, звучала информация о «кукловодах» из Газпрома «и выше» в деле Белгазпромбанка.
В связи с этим визит Лукашенко на Парад Победы в Москву и характер его общения с Путиным был в особом фокусе. Однако 24 июля
Сегодня стало известно, что Лукашенко получил от Путина приглашение снова посетить Россию 30 июня. На этот день запланирована церемония открытия мемориала советскому солдату под Ржевом в Тверской области (инициатором проекта стало Союзное государство Беларуси и России). Об этом сообщил телеканал «Беларусь 24». Фрагмент новостного сюжета размещен в Telegram-канале журналиста кремлевского пула Дмитрия Смирнова, передает
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Некоторые обстоятельства вчерашнего визита Александра Лукашенко и в Москву остались вне поля зрения общественности. Однако совсем скоро президенты России и...
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