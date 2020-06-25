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Лукашенко получил новое приглашение от Путина

25.06.2020 10:25 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

фото: ensonhaber.com

Некоторые обстоятельства вчерашнего визита Александра Лукашенко и в Москву остались вне поля зрения общественности. Однако совсем скоро президенты России и Беларуси смогут встретиться снова.

К контактам первых лиц России и Беларуси сейчас приковано особое внимание: в июне Александр Лукашенко заявлял о срыве планов по дестабилизации страны и отмечал, что на Беларуси сконцентрирован фокус политических интересов «как с Запада, так и с Востока». Кроме того, звучала информация о «кукловодах» из Газпрома «и выше» в деле Белгазпромбанка.

В связи с этим визит Лукашенко на Парад Победы в Москву и характер его общения с Путиным был в особом фокусе. Однако 24 июля  ТАСС в белорусском посольстве в Москве сообщили, что Лукашенко  уехал в аэропорт сразу по окончании Парада, не приняв участия в торжественном приеме, который устроил гостям в Кремле Владимир  Путин. Впрочем, после опровержения пресс-секретаря Путина  Дмитрия Пескова "Ведомостям", эта информация была откорректирована. Песков заявил, что Лукашенко на приеме все же присутствовал.

Сегодня стало известно, что Лукашенко получил от Путина приглашение снова посетить Россию 30 июня. На этот день запланирована церемония открытия мемориала советскому солдату под Ржевом в Тверской области (инициатором проекта стало Союзное государство Беларуси и России). Об этом сообщил телеканал «Беларусь 24». Фрагмент новостного сюжета размещен в Telegram-канале журналиста кремлевского пула Дмитрия Смирнова, передает РБК.

Судя по всему, сразу ответа на приглашение не последовало. В сюжете отмечается, что решение об участии в открытии монумента будет принято в ближайшее время, так как график Лукашенко в настоящее время очень напряженный.

 
 
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Некоторые обстоятельства вчерашнего визита Александра Лукашенко и в Москву остались вне поля зрения общественности. Однако совсем скоро президенты России и...
 
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