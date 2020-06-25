Обзор финансовых событий первой половины июня 2020 года

Источник материала: Myfin

Фото: Myfin.by

Новости банковского рынка Республики Беларусь

Беларусбанк запустил сервис по выдаче наличных через кассы магазинов

Беларусбанк с 8 июня начал предоставлять возможность снятия наличных для владельцев карт в магазинах, расположенных в сельской местности, малых городских поселениях и вне территории населенных пунктов. Выдавать деньги будут только те магазины, которые заключили соответствующее соглашение с банком. Максимальная сумма денежных средств по операции выдачи наличных составляет 5 базовых величин, то есть не более 135 рублей в рамках одной операции.

Приорбанк делает подарки при открытии пенсионного счета

Приорбанк до 1 августа при оформлении пенсионного обслуживания предлагает в подарок карточки Mastercard Standard. По ней можно снимать наличные в ближайшем банкомате любого банка без комиссии – до 2 тысяч рублей в месяц. Чтобы оформить все без очереди, можно забронировать по телефону время посещения любого отделения, после чего прийти с паспортом и пенсионным удостоверением. Менеджеры банка сами передадут в управление по труду всю необходимую информацию. Таким же способом можно перевести пенсию из другого банка и получать больше привилегий.

Банк ВТБ (Беларусь) объявил о начале рекламной игры «Вперед к победам с ВТБ и Visa!»

В ходе рекламной игры будут разыграны 20 призов, среди которых: домашний кинотеатр LG, 3 планшета Samsung, 6 роботов-пылесосов Samsung и 10 велотренажеров Svensson. К участию в рекламной игре допускаются держатели карточек международной платежной системы Visa, эмитированных банком ВТБ (Беларусь) с любой валютой счета, за исключением корпоративных карточек Visa Business.

БПС-Сбербанк запустил Samsung Pay по картам Visa в любой валюте

БПС-Сбербанк запустил для владельцев карт Visa технологию Samsung Pay . Оплачивать покупки можно смартфоном или «умными» часами. Samsung Pay позволяет совершать покупки везде, где принимают банковские карты. Сервис «дружит» даже с терминалами, которые не поддерживают возможность бесконтактной оплаты. Также можно бесконтактно рассчитываться за проезд в столичном транспорте и совершать покупки в интернете без ввода реквизитов. Комиссия при этом не взимается.

БПС-Сбербанк запустил международные p2p-переводы по номеру телефона

БПС-Сбербанк запустил быстрые международные переводы в российских рублях между БПС-Сбербанком и ПАО Сбербанк (РФ) по упрощенным реквизитам. Алгоритм действий прост: для отправки перевода в мобильной или web-версии «Сбербанк Онлайн» нужно выбрать пункт «Перевод в ПАО Сбербанк», указать короткие реквизиты, перечисленные выше, и сумму.

Paritetbank выпустил специальную пенсионную карту

Paritetbank получил разрешение на выплату пенсий и социальных пособий. Теперь в Paritetbank можно оформить специальную пенсионную карту и получить дополнительные бонусы и привилегии. Особенностью является бесплатное оформление и обслуживание, а также ежемесячный бонус в размере 3% годовых на остаток по счету. Пенсионная карточка в Paritetbank выпускается на базе международной платежной системы Mastercard Standard, а значит действует по всему миру, в том числе на зарубежных сайтах в интернете.

Новости банковского рынка Российской Федерации

Выходцы из «Тинькофф» запустили в Германии конкурента Revolut

Бывшие топ-менеджеры Тинькофф Банка запустили сервис Vivid Money — мобильное приложение и карту, с помощью которого можно открывать счета, совершать платежи и переводы, инвестировать в акции. TCS Group вложила в проект €25 млн.

Экс-топ-менеджеры Тинькофф Банка запустили в Европе мобильное приложение и карту Vivid Money для управления личными финансами через смартфон. В ближайшем будущем в приложении появятся и инвестиционные продукты. Основной инвестор проекта — TCS Group (головная компания Тинькофф Банка и «Тинькофф страхования»).

МКБ подписал соглашение о привлечении средств от China Development Bank

Московский кредитный банк (МКБ) подписал первое и стратегически важное соглашение о привлечении средств от China Development Bank объемом до 200 млн юаней. Полученные денежные средства будут направлены на стимулирование взаимной торговли между Россией и Китаем в национальных валютах, а также поддержку международных отношений российского бизнеса с китайскими партнерами.

Сбербанк, Азбука Вкуса и Visa открыли магазин без касс и продавцов

Сбербанк , розничная сеть «Азбука Вкуса» и международная платежная система Visa сообщают об успешном завершении этапа тестирования и полноценном открытии магазина без касс и продавцов. Инновационная технология на основе компьютерного зрения пилотировалась на ограниченном количестве клиентов в магазине «Азбука Вкуса», который находится в деловом центре «Москва-Сити» (башня «Федерация», Пресненская набережная, 12). С 9 июня зона Take&Go стала доступна всем желающим.

Банки из-за пандемии предложат клиентам анонимные кошельки. Это позволит обойтись без личной идентификации

В условиях ограничений, введенных из-за пандемии, Тинькофф Банк предложил новым клиентам цифровую карту, которая не требует идентификации и работает по принципу электронного кошелька. Такую же возможность рассматривает ПСБ.

Новости платежных систем

UnionPay International продолжает активное развитие в Беларуси

UnionPay International объявили о сотрудничестве с Беларусбанком и Белагропромбанком по подключению к эквайринговой сети UnionPay 55 000 POS-терминалов и 590 банкоматов соответственно. Вместе с тем, что ведущие банки страны начинают выпускать карты UnionPay, все больше и больше жителей Беларуси смогут оценить высокую скорость проведения операций и безопасность при совершении покупок.

Юнистрим на 40% снизил тариф на переводы в Таджикистан

В это непростое время Юнистрим решил поддержать своих клиентов в Таджикистане и на 40% снизил тариф на денежные переводы до 30 000 рублей из касс собственной сети. Теперь тариф на переводы с выплатой в рублях составляет всего 0,95%. Новый тариф будет действовать до конца июня 2020 года.

На переводы с выплатой в долларах и евро Юнистрим сохранил тариф в 0%.

Western Union хочет купить известный сервис денежных переводов

Western Union предложил купить не менее известный сервис денежных переводов MoneyGram. Western Union и MoneyGram были конкурентами на протяжении десятилетий. Но в последнее время обе компании столкнулись с конкуренцией со стороны молодых цифровых компаний. К тому же, оба игрока пострадали от пандемии Covid-19, так как по-прежнему в значительной степени зависят от физических отделений.

PayPal и PruPay работают над системой платежей на базе текстовых сообщений

Компания PruPay (Денвер, Колорадо), занимающаяся платежными технологиями, совместно с PayPal работает над созданием и внедрением более простого способа запросов торговыми предприятиями разовых платежей от потребителей посредством текстовых сообщений.

Несмотря на то, что оплата посредством текстовых сообщений уже широко применяется несколькими поставщиками, технологическая лаборатория PruPay смогла добавить несколько простых инструментов, которые помогут как торгово-сервисным предприятиям, так и потребителям решать проблемы, с которыми они сталкиваются в реальном мире. В настоящее время PruPay отказывается от взимания своих обычных комиссий, чтобы помочь СМБ во время глобальной пандемии.

Новости Национального банка Республики Беларусь

Нацбанк планирует разрешить белорусским банкам операции с токенами. Но не всем

Согласно проекту указа, в эксперименте по созданию и размещению токенов, совершению с ними других сделок смогут участвовать 12 банков: Беларусбанк, Белагропромбанк, Банк Дабрабыт,Паритетбанк, БПС-Сбербанк, Белгазпромбанк, Банк БелВЭБ, БТА Банк, БСБ Банк, Банк «Решение», РРБ-Банк, БНБ-Банк. Эксперимент предлагается провести с 1 января 2021 по 1 января 2024 года.

При выпуске токенов банки смогут привлекать от нерезидентов иностранную валюту и белорусские рубли, а от резидентов – только белорусские рубли. Получение банками криптовалют не допускается. Банкам разрешат также приобретать токены третьих лиц, в том числе токены других банков.

Assist Belarus – это провайдер электронных платежей, который предоставляет услуги интернет-эквайринга (проведение онлайн-платежей картами) и проведения платежей через систему АИС «Расчет» (ЕРИП). Assist организует прием к оплате банковских карт VISA, MasterCard, БЕЛКАРТ, American Express на сайтах компаний.

Провайдер электронных платежей сотрудничает с малым, средним и крупным бизнесом различных сфер, а также с государственными организациями. С Assist успешно сотрудничают крупнейшие интернет-сервисы, магазины и гостиницы, такие как Белавиа, Белорусская железная дорога, Wildberries.by, Е-доставка, Белтелеком, МТС в Беларуси, Виктория-Отель, Президент-Отель, Атлант-М, Центркурорт, Топ-тур, Bycard, Tiсketpro, Kvitki.by, санатории Белпрофсоюзкурорта, Kufar, Realt.by, «Пицца Темпо», «Суши Весла», ЛОДЭ и другие), а также небольшие начинающие интернет-магазины, сервисы и стартапы.