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Обзор финансовых событий первой половины июня 2020 года
Источник материала: Myfin
Новости банковского рынка Республики Беларусь
Беларусбанк запустил сервис по выдаче наличных через кассы магазинов
Приорбанк делает подарки при открытии пенсионного счета
В ходе рекламной игры будут разыграны 20 призов, среди которых: домашний кинотеатр LG, 3 планшета Samsung, 6 роботов-пылесосов Samsung и 10 велотренажеров Svensson. К участию в рекламной игре допускаются держатели карточек международной платежной системы Visa, эмитированных банком ВТБ (Беларусь) с любой валютой счета, за исключением корпоративных карточек Visa Business.
БПС-Сбербанк запустил Samsung Pay по картам Visa в любой валюте
БПС-Сбербанк запустил международные p2p-переводы по номеру телефона
БПС-Сбербанк запустил быстрые международные переводы в российских рублях между БПС-Сбербанком и ПАО Сбербанк (РФ) по упрощенным реквизитам. Алгоритм действий прост: для отправки перевода в мобильной или web-версии «Сбербанк Онлайн» нужно выбрать пункт «Перевод в ПАО Сбербанк», указать короткие реквизиты, перечисленные выше, и сумму.
Paritetbank выпустил специальную пенсионную карту
Новости банковского рынка Российской Федерации
Выходцы из «Тинькофф» запустили в Германии конкурента Revolut
Бывшие топ-менеджеры
Экс-топ-менеджеры Тинькофф Банка запустили в Европе мобильное приложение и карту Vivid Money для управления личными финансами через смартфон. В ближайшем будущем в приложении появятся и инвестиционные продукты. Основной инвестор проекта — TCS Group (головная компания Тинькофф Банка и «Тинькофф страхования»).
МКБ подписал соглашение о привлечении средств от China Development Bank
Сбербанк, Азбука Вкуса и Visa открыли магазин без касс и продавцов
Банки из-за пандемии предложат клиентам анонимные кошельки. Это позволит обойтись без личной идентификации
В условиях ограничений, введенных из-за пандемии, Тинькофф Банк предложил новым клиентам цифровую карту, которая не требует идентификации и работает по принципу электронного кошелька. Такую же возможность рассматривает ПСБ.
Новости платежных систем
UnionPay International продолжает активное развитие в Беларуси
UnionPay International объявили о сотрудничестве с
Юнистрим на 40% снизил тариф на переводы в Таджикистан
В это непростое время Юнистрим решил поддержать своих клиентов в Таджикистане и на 40% снизил тариф на денежные переводы до 30 000 рублей из касс собственной сети. Теперь тариф на переводы с выплатой в рублях составляет всего 0,95%. Новый тариф будет действовать до конца июня 2020 года.
На переводы с выплатой в долларах и евро Юнистрим сохранил тариф в 0%.
Western Union хочет купить известный сервис денежных переводов
PayPal и PruPay работают над системой платежей на базе текстовых сообщений
Компания PruPay (Денвер, Колорадо), занимающаяся платежными технологиями, совместно с PayPal работает над созданием и внедрением более простого способа запросов торговыми предприятиями разовых платежей от потребителей посредством текстовых сообщений.
Несмотря на то, что оплата посредством текстовых сообщений уже широко применяется несколькими поставщиками, технологическая лаборатория PruPay смогла добавить несколько простых инструментов, которые помогут как торгово-сервисным предприятиям, так и потребителям решать проблемы, с которыми они сталкиваются в реальном мире. В настоящее время PruPay отказывается от взимания своих обычных комиссий, чтобы помочь СМБ во время глобальной пандемии.
Новости Национального банка Республики Беларусь
Согласно проекту указа, в эксперименте по созданию и размещению токенов, совершению с ними других сделок смогут участвовать 12 банков: Беларусбанк, Белагропромбанк, Банк Дабрабыт,Паритетбанк, БПС-Сбербанк, Белгазпромбанк, Банк БелВЭБ, БТА Банк, БСБ Банк, Банк «Решение», РРБ-Банк, БНБ-Банк. Эксперимент предлагается провести с 1 января 2021 по 1 января 2024 года.
При выпуске токенов банки смогут привлекать от нерезидентов иностранную валюту и белорусские рубли, а от резидентов – только белорусские рубли. Получение банками криптовалют не допускается. Банкам разрешат также приобретать токены третьих лиц, в том числе токены других банков.
Assist Belarus – это провайдер электронных платежей, который предоставляет услуги интернет-эквайринга (проведение онлайн-платежей картами) и проведения платежей через систему АИС «Расчет» (ЕРИП). Assist организует прием к оплате банковских карт VISA, MasterCard, БЕЛКАРТ, American Express на сайтах компаний.
Провайдер электронных платежей сотрудничает с малым, средним и крупным бизнесом различных сфер, а также с государственными организациями. С Assist успешно сотрудничают крупнейшие интернет-сервисы, магазины и гостиницы, такие как Белавиа, Белорусская железная дорога, Wildberries.by, Е-доставка, Белтелеком, МТС в Беларуси, Виктория-Отель, Президент-Отель, Атлант-М, Центркурорт, Топ-тур, Bycard, Tiсketpro, Kvitki.by, санатории Белпрофсоюзкурорта, Kufar, Realt.by, «Пицца Темпо», «Суши Весла», ЛОДЭ и другие), а также небольшие начинающие интернет-магазины, сервисы и стартапы.
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Нацбанк планирует разрешить белорусским банкам операции с токенами. Беларусбанк запустил сервис по выдаче наличных через кассы магазинов, БПС-Сбербанк запустил...
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