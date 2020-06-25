В Беларуси предлагают стерилизовать бездомных животных и отпускать

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Главное – это забота и безопасность. В столице представители различных зоозащитных организаций обсудили новые способы спасения безнадзорных животных, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Встреча прошла в формате круглого стола. Один из предложенных вариантов – метод ОСВВ: отлов – стерилизация – вакцинация –возврат. Это когда животное проходит осмотр, стерилизуется и выпускается на волю.





При этом на ухо питомца помещается бирка о том, что животное неопасно для людей. Такая программа реализована в странах Западной Европы. Однако некоторые зоозащитники относятся к этой идее скептически, считая, что такой метод оказывает большой вред здоровью животного.

Напомним, в Беларуси программа ОСВВ пока не принята.