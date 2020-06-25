ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В Беларуси предлагают стерилизовать бездомных животных и отпускать

25.06.2020 09:58 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Главное – это забота и безопасность. В столице представители различных зоозащитных организаций обсудили новые способы спасения безнадзорных животных,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Встреча прошла в формате круглого стола. Один из предложенных вариантов – метод ОСВВ:  отлов – стерилизация – вакцинация –возврат. Это когда животное проходит осмотр, стерилизуется и выпускается на волю.

В Беларуси предлагают стерилизовать бездомных животных и отпускать

При этом на ухо питомца помещается бирка о том, что животное неопасно для людей. Такая программа реализована в странах Западной Европы. Однако некоторые зоозащитники относятся к этой идее скептически, считая, что такой метод оказывает большой вред здоровью животного.

Напомним, в Беларуси программа ОСВВ пока не принята.  

Люди в материале: нет

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Главное – это забота и безопасность. В столице представители различных зоозащитных организаций обсудили новые способы спасения безнадзорных...
 
Новости дня
Новости разные
 
Какая диета поможет вылечить рак? Выяснили ученые
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

24.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
25.06.2020
Mir24.TV Belarus
Днепровская правда (Дуюровно)
Soligorsk News
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика