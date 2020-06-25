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Какая диета поможет вылечить рак? Выяснили ученые

25.06.2020 09:42 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Какая диета поможет вылечить рак? Выяснили ученые

Результаты клинических испытаний показали, что диета, которая имитирует голодание, усиливает эффект начальных этапов химиотерапии во время лечения рака, пишет «РИА Новости» со ссылкой на опубликованное в журнале Nature Communications исследование.

Медики и диетологи из Нидерландов, Италии и США провели контролируемое рандомизированное клиническое исследование фазы 2 диеты, которая рекомендована для пациентов, проходящих неоадъювантную химиотерапию – она назначается для остановки роста опухоли еще до операции.

Диеты, имитирующие голодание, - ДИГ- это низкокалорийные диеты с пониженным содержанием аминокислот и белков, разработаны для запуска метаболических реакций, аналогичных тем, что возникают при голодании на воде.

Согласно доклиническим данным, имитация поста и кратковременное голодание могут защитить от химиотерапии здоровые клетки и одновременно делают более уязвимыми для лечения раковые клетки.

Как показали результаты лабораторных исследований на мышах, животных от токсического воздействия химиотерапии защищает кратковременное голодание, также одновременно повышается эффективность лечения. Но пока не проводились клинические испытания на реальных пациентах.

С февраля 2014-го по январь 2018 года группа ученых под руководством с Джудит Кроеп из Медицинского центра Лейденского университета в Нидерландах наблюдали за 131 пациенткой с раком молочной железы HER2-негативного молекулярного подтипа II и III стадии. Онкологические больные без осложняющих заболеваний – диабета и избыточного веса – были отобраны в группу.

В течение трех дней до и во время неоадъювантной химиотерапии наблюдаемые пациенты придерживались либо ДИГ-диеты, либо голодания или питались как обычно. Из супов на растительной основе, чая и жидкостей состояла ДИГ.

Уровень токсичности химиотерапии был одинаковым у трех групп, однако у пациенток в первых двух группах эффективность лечения была выше. А еще исследователи выявили у них более низкий уровень вызванных химиотерапией повреждений ДНК в Т-лимфоцитах. Ученые не обнаружили у них побочных эффектов от применения голодной диеты.

Авторы эксперимента сделали вывод о том, что ДИГ или кратковременные циклы голодания очень эффективны как дополнительная помощь онкологическим больным с ранними стадиями рака молочной железы. 

Также ученые планируют проверить, действенна ли диета, имитирующая голодание, в сочетании с традиционным лечением и при других формах рака.

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Результаты клинических испытаний показали, что диета, которая имитирует голодание, усиливает эффект начальных этапов химиотерапии во время лечения...
 
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