Смолевичане давно ждали этого события. Подробнее читайте на страницах «КС».
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В Смолевичах открылся первый торгово-развлекательный центр
25.06.2020 — Разное | Смалявiцкi край
Источник материала: Смалявiцкi край
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