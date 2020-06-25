На Быховщине проходит акция «Каникулы без дыма и огня!»

Источник материала: Маяк Преднепровья

Работники Быховского районного отдела по чрезвычайным ситуациям встретились с ребятами летнего пришкольного лагеря с дневным пребыванием детей ГУО «Новобыховский УПК д/с-СШ».

В ходе мероприятия проведена увлекательная беседа, участники акции в очередной раз вспомнили об основных опасностях летнего периода, ответили на вопросы спасателя. Не обошлось без подарков, в этот раз спасатели доставили в лагерь «Посылку безопасности». В завершении встречи ребята с большим интересом приняли участие в распаковке безопасной посылки, переполненной знаниями о безопасности.

Старший инспектор сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью

Быховского РОЧС

Сергей Исаенко