Рефинансировать старый кредит стало дороже. Есть ли смысл этим заниматься?

Погасить старые кредиты и оформить вместо них новый на более выгодных условиях — вот что представляет собой кредит на рефинансирование. FINANCE.TUT.BY изучил актуальные предложения и рассказал, где самые лучшие условия рефинансирования сегодня.
Кредиты на рефинансирование — кредиты, цель которых — погашение уже имеющегося кредита. Мы рассматривали кредиты на рефинансирование потребительских кредитов, автокредитов и ипотечных кредитов.
Доступные программы кредитования и условия по ним представлены в таблице. Сегодня их 11.
Банк, кредит
Срок; ставка (изменение с февраля); сумма кредита
Обеспечение; рефинансируемые кредиты
РРБ-Банк,
Рефинансирование
от 3 до 60 месяцев; 16,99% (+4,67 п. п); от 500 до 10 тыс. BYN
неустойка; на рефинансирование любых кредитов кроме кредитов банка
Белинвестбанк,
Трейд-ин
от 1 до 7 лет; 13,4%; в пределах кредитоспособности
неустойка и, при необходимости, поручительство; потребительские кредиты в других банках
Банк Дабрабыт,
Рефинансирование
от 6 до 60 месяцев; 19,99% (+7,67 п. п); в пределах кредитоспособности
до 20 тыс. BYN и 20 тыс. — 50 тыс/ BYN на срок до 36 месяцев — неустойка; 20−50 тыс. BYN — поручительство; от 50 тыс. BYN поручительство 2 физлиц; кроме кредитов банка
Банк Решение,
Кредит на рефинансирование SUPERсила
от 1 до 4 лет; 13,61% (+1,29 п. п); от 500 до 10 тыс. BYN
неустойка; не предоставляется на рефинансирование кредитов на недвижимость, кредитов на авто, кредитов банка; наличие договора добровольного медицинского страхования или договора на организацию медицинских услуг
БНБ-Банк,
Рефинансирование
от 1 года до 5 лет; от 27,5% (без изменений); от 500 до 30 тыс. BYN
до 15 тыс. BYN — неустойка; от 15 тыс. BYN — поручительство; не предоставляется на рефинансирование кредитов на недвижимость, возможно рефинансирование кредитов этого же банка
БПС-Сбербанк,
Кредит на рефинансирование «Новоселье со Сбербанком»
до 240 месяцев; 19,99% (без изменений); от 5 тыс. BYN в пределах кредитоспособности
поручительство, залог, гарантийный депозит; на рефинансирование кредитов на недвижимость со сроком погашения от 1 года кроме кредитов банка
Paritetbank,
Трейд-ин
до 5 лет; 19%; в пределах кредитоспособности
неустойка; на рефинансирование потребительских кредитов, в т.ч. автокредитов, кроме кредитов банка
Приорбанк,
Рефинансирование
до 5 лет; 16,5% (+6,5 п. п) первый месяц, далее 20,5% (+8,18 п. п); до 18 тыс. BYN
неустойка; на рефинансирование потребительских кредитов, в т.ч. автокредитов, кроме кредитов банка
Технобанк,
Рефинансирование кредитов
4 года; 13,61% (+1,29 п. п); от 500 до 30 тыс. BYN
до 15 тыс. BYN — неустойка; от 15 тыс. BYN — поручительство; все кредиты, в т.ч. кредиты на недвижимость, кроме кредитов банка
Франсабанк,
«Всё и сразу» и «Возможно всё»
от 13 месяцев до 5 лет; 13,61% (+1,29 п. п); до 25 тыс. BYN
до 10 тыс. BYN — неустойка; от 10 тыс. до 25 тыс. BYN — неустойка, поручительство и залог авто; на рефинансирование потребительских кредитов и кредитов на авто кроме кредитов банка
Цептер Банк,
На рефинансирование
до 60 или 84 месяцев; 13,61% (+1,29 п. п); 5 — 15 тыс. BYN на 60 месяцев и от 15 тыс. BYN в пределах кредитоспособности на 84 месяца
неустойка и, при необходимости, поручительство; на рефинансирование потребительских кредитов кроме кредитов банка
Банк, кредит
Срок; ставка (изменение с февраля); сумма кредита; обеспечение; рефинансируемые кредиты
РРБ-Банк,
Рефинансирование
от 3 до 60 месяцев; 16,99% (+4,67 п. п); от 500 до 10 тыс. BYN;
неустойка; на рефинансирование любых кредитов кроме кредитов банка
Белинвестбанк,
Трейд-ин
от 1 до 7 лет; 13,4%; в пределах кредитоспособности;
неустойка и, при необходимости, поручительство; потребительские кредиты в других банках
Банк Дабрабыт,
Рефинансирование
от 6 до 60 месяцев; 19,99% (+7,67 п. п); в пределах кредитоспособности;
до 20 тыс BYN и 20 тыс. — 50 тыс. BYN на срок до 36 месяцев — неустойка; 20−50 тыс. BYN — поручительство; от 50 тыс. BYN поручительство 2 физлиц; кроме кредитов банка
Банк Решение,
Кредит на рефинансирование SUPERсила
от 1 до 4 лет; 13,61% (+1,29 п. п); от 500 до 10 тыс. BYN;
неустойка; не предоставляется на рефинансирование кредитов на недвижимость, кредитов на авто, кредитов банка; наличие договора добровольного медицинского страхования или договора на организацию медицинских услуг
БНБ-Банк,
Рефинансирование
от 1 года до 5 лет; от 27,5% (без изменений); от 500 до 30 тыс. BYN;
до 15 тыс. BYN — неустойка; от 15 тыс. BYN — поручительство; не предоставляется на рефинансирование кредитов на недвижимость, возможно рефинансирование кредитов этого же банка
БПС-Сбербанк,
Кредит на рефинансирование «Новоселье со Сбербанком»
до 240 месяцев; 19,99% (без изменений); от 5 тыс. BYN в пределах кредитоспособности;
поручительство, залог, гарантийный депозит; на рефинансирование кредитов на недвижимость со сроком погашения от 1 года кроме кредитов банка
Paritetbank,
Трейд-ин
до 5 лет; 19%; в пределах кредитоспособности;
неустойка; на рефинансирование потребительских кредитов, в т.ч. автокредитов, кроме кредитов банка
Приорбанк,
Рефинансирование
до 5 лет; 16,5% (+6,5 п. п) первый месяц, далее 20,5% (+8,18 п. п); до 18 тыс. BYN;
неустойка; на рефинансирование потребительских кредитов, в т.ч. автокредитов, кроме кредитов банка
Технобанк,
Рефинансирование кредитов
4 года; 13,61% (+1,29 п. п); от 500 до 30 тыс. BYN;
до 15 тыс. BYN — неустойка; от 15 тыс. BYN — поручительство; все кредиты, в т.ч. кредиты на недвижимость, кроме кредитов банка
Франсабанк,
«Всё и сразу» и «Возможно всё»
от 13 месяцев до 5 лет; 13,61% (+1,29 п. п); до 25 тыс. BYN;
до 10 тыс. BYN — неустойка; от 10 тыс до 25 тыс. BYN — неустойка, поручительство и залог авто; на рефинансирование потребительских кредитов и кредитов на авто кроме кредитов банка
Цептер Банк,
На рефинансирование
до 60 или 84 месяцев; 13,61% (+1,29 п. п); 5 — 15 тыс BYN на 60 месяцев и от 15 тыс. BYN в пределах кредитоспособности на 84 месяца;
неустойка и, при необходимости, поручительство; на рефинансирование потребительских кредитов кроме кредитов банка
Как изменились условия рефинансирования
Ставки по трейд-ин кредитам находятся в диапазоне 13,4−27,5%. За четыре месяца кредиты подорожали на 1,29−8,18%. Самый большой рост — в Приорбанке;
Самая низкая ставка в Белинвестбанке — 13,4%. Обращаем ваше внимание, что по условиям банка ставка привязана к СКО. Но она не может быть ниже ставки по кредиту на момент его получения;
Одно из ключевых условий рефинансирования — нельзя рефинансировать кредит, ранее полученных в этом же банке. Такая возможность доступна только по самому дорогому варианту — кредиту БНБ-Банка под 27,5%;
Рефинансировать можно как потребительские кредиты, так и целевые: на авто или недвижимость. Каждый банк устанавливает перечень кредитов, которые могут быть рефинансированы по кредитной программе. Например, заменить старый кредит на недвижимость на новый можно в Технобанке, РРБ-Банке, БПС-Сбербанке, БНБ-Банке и Банке Дабрабыт;
Для рефинансирования овердрафта и возобновляемой кредитной линии период возобновляемости кредита должен быть прекращен;
Чаще всего кредиты, предоставляемые на рефинансирование потребительских кредитов, обеспечиваются неустойкой. Для рефинансирования автокредита дополнительно может понадобится залог авто, а для кредита на недвижимость — поручительство одного-двух физических лиц;
Максимальный остаток по кредиту, который можно рефинансировать — 10−30 тысяч рублей. Относительно прошлого обзора два банка снизили доступную сумму кредита: Приорбанк с 24,9 тысяч рублей до 18 тысяч рублей и РРБ-Банк с 20 тысяч рублей до 10 тысяч рублей;
При этом часть банков не устанавливает максимальную сумму. Она будет зависеть от кредитоспособности клиента;
Потребительские кредиты и кредиты на авто рефинансируются на срок от 6 месяцев и до 4−7 лет. Самый длинный кредит сегодня — кредит на рефинансирование ипотеки в БПС-Сбербанке. Срок кредитования составляет 240 месяцев.