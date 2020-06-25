Рефинансировать старый кредит стало дороже. Есть ли смысл этим заниматься?

Банк, кредит Срок; ставка (изменение с февраля); сумма кредита; обеспечение; рефинансируемые кредиты

РРБ-Банк, Рефинансирование от 3 до 60 месяцев; 16,99% (+4,67 п. п); от 500 до 10 тыс. BYN; неустойка; на рефинансирование любых кредитов кроме кредитов банка

Белинвестбанк, Трейд-ин от 1 до 7 лет; 13,4%; в пределах кредитоспособности; неустойка и, при необходимости, поручительство; потребительские кредиты в других банках

Банк Дабрабыт, Рефинансирование от 6 до 60 месяцев; 19,99% (+7,67 п. п); в пределах кредитоспособности; до 20 тыс BYN и 20 тыс. — 50 тыс. BYN на срок до 36 месяцев — неустойка; 20−50 тыс. BYN — поручительство; от 50 тыс. BYN поручительство 2 физлиц; кроме кредитов банка

Банк Решение, Кредит на рефинансирование SUPERсила от 1 до 4 лет; 13,61% (+1,29 п. п); от 500 до 10 тыс. BYN; неустойка; не предоставляется на рефинансирование кредитов на недвижимость, кредитов на авто, кредитов банка; наличие договора добровольного медицинского страхования или договора на организацию медицинских услуг

БНБ-Банк, Рефинансирование от 1 года до 5 лет; от 27,5% (без изменений); от 500 до 30 тыс. BYN; до 15 тыс. BYN — неустойка; от 15 тыс. BYN — поручительство; не предоставляется на рефинансирование кредитов на недвижимость, возможно рефинансирование кредитов этого же банка

БПС-Сбербанк, Кредит на рефинансирование «Новоселье со Сбербанком» до 240 месяцев; 19,99% (без изменений); от 5 тыс. BYN в пределах кредитоспособности; поручительство, залог, гарантийный депозит; на рефинансирование кредитов на недвижимость со сроком погашения от 1 года кроме кредитов банка

Paritetbank, Трейд-ин до 5 лет; 19%; в пределах кредитоспособности; неустойка; на рефинансирование потребительских кредитов, в т.ч. автокредитов, кроме кредитов банка

Приорбанк, Рефинансирование до 5 лет; 16,5% (+6,5 п. п) первый месяц, далее 20,5% (+8,18 п. п); до 18 тыс. BYN; неустойка; на рефинансирование потребительских кредитов, в т.ч. автокредитов, кроме кредитов банка

Технобанк, Рефинансирование кредитов 4 года; 13,61% (+1,29 п. п); от 500 до 30 тыс. BYN; до 15 тыс. BYN — неустойка; от 15 тыс. BYN — поручительство; все кредиты, в т.ч. кредиты на недвижимость, кроме кредитов банка

Франсабанк, «Всё и сразу» и «Возможно всё» от 13 месяцев до 5 лет; 13,61% (+1,29 п. п); до 25 тыс. BYN; до 10 тыс. BYN — неустойка; от 10 тыс до 25 тыс. BYN — неустойка, поручительство и залог авто; на рефинансирование потребительских кредитов и кредитов на авто кроме кредитов банка