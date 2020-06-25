ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В Слуцке в районе вокзала легковушка не уступила мотоциклисту

25.06.2020 — Разное | Слуцк Город  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Слуцк Город

В Слуцке в районе вокзала легковушка не уступила мотоциклисту

ДТП произошло вблизи дома №41 по улице Ленина в среду около 19:30. Корреспондент SlutskGorod вскоре после аварии оказался на месте событий.

Автомобиль Nissan Primera двигался со стороны «Кафе 355» и при повороте налево в сторону ул. Выбранецкой не уступил дорогу встречному мотоциклу Yamaha.

В результате водитель мотоцикла был доставлен в травмотологическое отделение больницы. В настоящий момент его жизни ничего не угрожает. Водитель автомобиля не пострадал.

В Слуцке в районе вокзала легковушка не уступила мотоциклисту

По информации ГАИ, оба участника ДТП находились в трезвом состоянии.

В Слуцке в районе вокзала легковушка не уступила мотоциклисту

В Слуцке в районе вокзала легковушка не уступила мотоциклисту


Slutsk-Gorod.by

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
ДТП произошло вблизи дома №41 по улице Ленина в среду около 19:30. Корреспондент SlutskGorod вскоре после аварии оказался на месте событий.
 
Новости дня
Новости разные
 
На Быховщине проходит акция «Каникулы без дыма и огня!»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

24.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
25.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Вороновская газета
Soligorsk News
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика