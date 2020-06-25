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В Слуцке в районе вокзала легковушка не уступила мотоциклисту
25.06.2020 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
ДТП произошло вблизи дома №41 по улице Ленина в среду около 19:30. Корреспондент SlutskGorod вскоре после аварии оказался на месте событий.
Автомобиль Nissan Primera двигался со стороны «Кафе 355» и при повороте налево в сторону ул. Выбранецкой не уступил дорогу встречному мотоциклу Yamaha.
В результате водитель мотоцикла был доставлен в травмотологическое отделение больницы. В настоящий момент его жизни ничего не угрожает. Водитель автомобиля не пострадал.
По информации ГАИ, оба участника ДТП находились в трезвом состоянии.
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ДТП произошло вблизи дома №41 по улице Ленина в среду около 19:30. Корреспондент SlutskGorod вскоре после аварии оказался на месте событий.
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