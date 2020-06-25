|
Почти все государственные кинотеатры Минска заработают в конце июля
Источник материала: Tut.by
Практически все кинотеатры государственной сети «КиноМинска» вернутся с вынужденных каникул 30 июля. На эту дату намечена премьера нового фильма Кристофера Нолана
Как рассказал «МН» первый заместитель генерального директора Андрей Разжевайкин, премьерную картину покажут во всех кинотеатрах сети, кроме «Дома кино» и «Пионера». Уточним, что всего в структуру «КиноМинска» входят 13 кинотеатров, 12 из них временно
— В «Беларуси» из пяти залов работали три и только на вечерних сеансах. Недавно открыли четвертый зал. Понемногу растет посещаемость. Если в апреле мультиплекс за день могли посетить 40 — 70 человек, то сейчас уже вторую неделю мы наблюдаем, что планка держится на уровне 150.
Заместитель гендиректора надеется, что к концу июля зрительский интерес вырастет еще больше. К слову, в апреле генеральный директор сети Павел Скалабан
Напомним, что кинотеатры частной сети Silver Screen cinemas снова
Читайте также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Практически все кинотеатры государственной сети «КиноМинска» вернутся с вынужденных каникул 30 июля. На эту дату намечена премьера нового фильма Кристофера...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)