Почти все государственные кинотеатры Минска заработают в конце июля

Источник материала: Tut.by

Практически все кинотеатры государственной сети «КиноМинска» вернутся с вынужденных каникул 30 июля. На эту дату намечена премьера нового фильма Кристофера Нолана «Довод» , передает агентство «Минск-Новости» .



Кадр из фильма

Как рассказал «МН» первый заместитель генерального директора Андрей Разжевайкин, премьерную картину покажут во всех кинотеатрах сети, кроме «Дома кино» и «Пионера». Уточним, что всего в структуру «КиноМинска» входят 13 кинотеатров, 12 из них временно не работают с середины апреля. Работу во время пандемии не прекращал только кинотеатр «Беларусь» . Разжевайкин комментирует:

— В «Беларуси» из пяти залов работали три и только на вечерних сеансах. Недавно открыли четвертый зал. Понемногу растет посещаемость. Если в апреле мультиплекс за день могли посетить 40 — 70 человек, то сейчас уже вторую неделю мы наблюдаем, что планка держится на уровне 150.

Заместитель гендиректора надеется, что к концу июля зрительский интерес вырастет еще больше. К слову, в апреле генеральный директор сети Павел Скалабан прогнозировал , что все площадки «КиноМинска» заработают к сентябрю.

Напомним, что кинотеатры частной сети Silver Screen cinemas снова заработали для зрителей 12 июня — правда, киноплощадки Silver Screen в ТЦ Galileo и Silver Screen ТЦ ARENAcity открыты только в пятницу и в выходные. Еще один частный столичный кинокомплекс — Falcon Club Бутик Кино — вернется с каникул 2 июля. Билеты продавать начнут раньше: 18 июня.

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