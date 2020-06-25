Главная цель — поддержать нанимателей и отдельные категории граждан

Источник материала: Лепельский край



Поддержать материально тех, кто оказался в сложной экономической ситуации из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки, призван Указ №178 «О временных мерах государственной поддержки нанимателей и отдельных категорий граждан» , подписанный Президентом Республики Беларусь.

Начальник управления по труду, занятости и социальной защите Лепельского райисполкома Марина Иноземцева разъяснила положения Указа.

— В целях единообразного применения норм, предусмотренных пунктом 1 Указа Президента Республики от 28 мая 2020 г. № 178, Министерством труда и социальной защиты разработаны алгоритм действий и образцы документов по предоставлению субсидии для осуществления доплат работникам до величины минимальной заработной платы и уплаты обязательных страховых взносов в бюджет государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь), — говорит Марина Александровна.

— Кому может быть предоставлена субсидия?

— Данным Указом субсидия предусматривается для нанимателей организаций (за исключением бюджетных организаций) для осуществления доплат работникам до величины минимальной заработной платы (до 375 рублей).

Доплаты до величины минимальной заработной платы предусмотрены также для работников организаций, которые в период с 1 мая по 31 июля 2020 года не работали в связи с простоем или работали неполное рабочее время по инициативе нанимателя.

Решение о предоставлении субсидии либо об отказе в ее представлении принимается в течение 10 рабочих дней.

Суммы доплат работникам перечисляются на специальный расчетный счет организации, которая производит доплату работникам в полном объеме в срок не позднее первого рабочего дня, следующего за днем поступления денежных средств на счет.

Как отметила Марина Иноземцева, средства на оказание данной поддержки предоставляются из средств бюджета государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь.

— Куда нужно обращаться, чтобы получить поддержку и какие документы предоставить?

— Для получения субсидии организации необходимо обратиться в райисполком. Пакет документов включает заявление о предоставлении субсидии с указанием размеров доплат и обязательных страховых взносов в бюджет фонда; копию выписки банка об открытии счета, на который будет перечисляться указанная субсидия; копию приказа об объявлении простоя не по вине работника, установлении неполного рабочего времени по инициативе нанимателя, заверенную в соответствии с законодательством; расчет размеров доплат работникам по каждому работнику и обязательных страховых взносов в бюджет фонда.

За достоверность представленных документов, расчетов размера доплат работникам, своевременность перечисления и целевое использование таких доплат наниматель несет ответственность в соответствии с законодательством.

— Где можно проконсультироваться по вопросам предоставления субсидии?

— Подробную информацию по данному Указу можно найти на сайте райисполкома http://lepel.vitebsk-region.gov.by/

Для консультаций представителей организаций по вопросам предоставления субсидии также организованы телефонные линии.

По вопросам исчисления доплат работникам до величины минимальной заработной платы можно позвонить в Министерство труда и социальной защиты по номеру 8-017-309-9-309.

По вопросам исчисления обязательных страховых взносов — в Витебское областное управление Фонда социальной защиты населения по номеру 8-0212-65-42-31.

Должностное лицо, ответственное за реализацию Указа на территории Лепельского района — начальник управления по труду, занятости и социальной защите Марина Александровна Иноземцева. С ним можно связаться по номеру 6-70-40.

Также можно получить консультацию в управлении по труду, занятости и социальной защите райисполкома по адресу: ул. Советская, д. 36, кабинет №8.

За получением указанной субсидии необходимо обратиться не позднее последнего числа месяца, следующего за месяцем, за который начислена заработная плата.

Указ носит временный характер, вступил в силу с 31 мая 2020 года и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 мая текущего года.

Наталья ХРАПОВИЦКАЯ.

На снимке: Главный специалист отдела социально-трудовых отношений Светлана Гутник и начальник управления Марина Иноземцева беседуют о господдержке.