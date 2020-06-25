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ЦТ по белорусскому языку пройдут свыше 18,5 тысяч абитуриентов
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Беларуси стартует основной этап вступительной кампании – централизованное тестирование, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Начнётся оно с белорусского языка. Пройти это испытание 25 июня планируют свыше 18,5 тысяч абитуриентов.
Всего централизованное тестирование пройдёт по 11 учебным предметам. Для абитуриентов, которые по объективным причинам не смогут пройти ЦТ в установленный срок, определены дополнительные дни: 19, 21 и 23 июля. Впервые тестирование в резервные дни пройдет не только в Минске, но и в регионах.
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Новости Беларуси. В Беларуси стартует основной этап вступительной кампании – централизованное тестирование, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
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