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ЦТ по белорусскому языку пройдут свыше 18,5 тысяч абитуриентов

25.06.2020 11:28 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Беларуси стартует основной этап вступительной кампании – централизованное тестирование, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Начнётся оно с белорусского языка. Пройти это испытание 25 июня планируют свыше 18,5 тысяч абитуриентов. 

ЦТ по белорусскому языку пройдут свыше 18,5 тысяч абитуриентов


Стоит отметить, что в 2020 году порядок ЦТ не претерпел существенных изменений. Введены лишь дополнительные требования безопасности. Во всех аудиториях есть средства для дезинфекции рук, рассаживать выпускников будут с соблюдением требований социального дистанцирования. Что касается использования масок, оно носит рекомендательный характер.

ЦТ по белорусскому языку пройдут свыше 18,5 тысяч абитуриентов

Всего централизованное тестирование пройдёт по 11 учебным предметам. Для абитуриентов, которые по объективным причинам не смогут пройти ЦТ в установленный срок, определены дополнительные дни: 19, 21 и 23 июля. Впервые тестирование в резервные дни пройдет не только в Минске, но и в регионах.

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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. В Беларуси стартует основной этап вступительной кампании – централизованное тестирование, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
 
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