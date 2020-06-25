Что можно есть после пищевого отравления

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Каждый человек хоть раз сталкивался с такой неприятностью как пищевое отравление. Тошнота, диарея, повышение температуры… Но ведь организму требуются силы, чтобы восстановиться, поэтому есть придется. « Здоровье Mail.ru » разбирается, что можно есть после отравления взрослому, а какие продукты лишь усугубят его состояние.



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Причины и симптомы отравления

Отравиться можно как неправильно приготовленными или испорченными продуктами, так и теми, которые оказались заражены болезнетворными микроорганизмами.

Клинические проявления отравлений характеризуются болью в животе, рвотой, диареей, слабостью, высокой температурой, сниженным артериальным давлением. При этом какие-то из симптомов могут отсутствовать. Если человек долго употребляет вредные продукты, то картина пищевого отравления будет напоминать хроническое заболевание.

Важно как можно скорее оказать первую помощь, чтобы организм не начал терять минеральные вещества и не началось обезвоживание, судороги, потеря сознания. В тяжелых случаях важно вовремя обратиться в больницу.

Так что кушать после отравления?

В день отравления лучше воздержаться от серьезной пищи, а вот воды пить больше. «Побалуйте» себя сладким черным чаем с домашними сухариками. Они помогут продержаться до завтра.

Питание после отравления должно быть щадящим, поскольку все силы организма идут на борьбу с болезнетворными бактериями. К вечеру первого дня можно приготовить нежирный куриный бульон или рисовую кашу на воде (как вариант, гречневую или манную).

Диету следует соблюдать и на второй день после отравления. Можно съесть немного куриных котлет, приготовленных на пару, картофельное пюре (без молока). В это непростое время рисовый отвар станет незаменимым блюдом на вашем столе.

Еда после отравления должна быть как следует проварена и прожарена. Обязательно включите в свое меню продукты, которые помогут наладить пищеварение. Так, в первые две недели организм будет испытывать дефицит аминокислот, поэтому разнообразьте рацион гороховым пюре с консервированными грибами, морской капустой, рыбой. Еще одно полезное блюдо — супы с крупами и борщ из квашеной капусты. А вот мясо надо ограничить и по возможности заменить рыбой.

Важно не только питаться правильной едой, но и делать это — по уму. Не стоит принимать пищу пару раз в день до полного насыщения. Отдайте предпочтение дробному питанию, небольшими порциями по 6 раз в день.

Продукты под запретом

После отравления из питания следует на время исключить шоколад, газировку, кофе, соки, кисель, консервы, жирную и острую пищу. Недопустим алкоголь. Нежелательны молочные и кисломолочные продукты. Сырые овощи лучше заменить на отварные.

На время придется забыть о фруктах. Первыми, через 3−4 дня после отравления, в рацион можно вернуть цитрусовые. Исключение из правила — яблоки, из можно уже на следующий день, правда, печеные или квашеные.

Вернуться к обычному рациону можно, когда почувствуете, что желудок больше не раздражен.