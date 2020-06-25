Беларусь заняла 1,25 миллиарда долларов. Средства от размещения евробондов поступили в бюджет

Источник материала: Ежедневник

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Белорусский бюджет пополнился средствами от размещения двух выпусков еврооблигаций. Деньги поступили 24 июня.

Завершено размещение двух выпусков еврооблигаций на общую сумму 1,25 млрд долларов, говорится в релизе министерства. Эмитированы облигации

Беларусь-2026 на (на 500 млн долларов, срок 5,7 года с погашением в феврале 2026 г. под ставку 5,875%), а также Беларусь-2031 (на 750 млн долларов, срок 10,7 года с погашением в феврале 2031 г. под ставку 6,378% годовых). Евробонды Беларусь-2026 размещены по цене 98,799% от номинальной стоимости, Беларусь-2031 - 100% от номинальной стоимости.



Банки-организаторы эмиссии - Citigroup Global Markets Limited, Raiffeisen Bank International AG, Société Générale и Renaissance Securities (Cyprus) Limited.



Облигации размещены в формате 144А/RegS и допущены к листингу на Лондонской фондовой бирже.



Книга заявок на приобретение двух выпусков еврооблигаций Республики Беларусь сформирована 17 июня 2020 г. Заявки поступили от более чем 170 инвесторов, финальная книга превысила 4,8 млрд долларов.



«Значительный спрос с 4-хкратной переподпиской свидетельствует об уверенности инвесторского сообщества в перспективах экономического развития и эффективности долговой стратегии Беларуси», - говорился в сообщении Минфина.



Большая часть инвесторов – из США, Великобритании и континентальной Европы. Порядка 97% еврооблигаций Республики Беларусь нового выпуска приобретено крупными управляющими компаниями и инвестиционными фондами.



