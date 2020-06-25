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Собчак наказали за высказывания о протестах в США

25.06.2020 11:36 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Ксения Собчак лишилась контракта с Audi. Компания отказалась считать ведущую своим амбассадором после ее скандальных заявлений по поводу протестов в США, которые подхватили СМИ — в том числе немецкие. Но Собчак настроена бороться и обвиняет журналистов в клевете, пишет medialeaks.

О расторжении контракта Audi с Собчак 25 июня сообщило агентство РИА Новости. Представитель корпорации Вернер Нойхольд заявил, что руководство Audi не готово поддерживать расизм:

Audi AG решительно противостоит всем формам расизма и дискриминации, так как это несовместимо с нашей корпоративной культурой. Мы принимаем каждое подозрение на возможное нарушение очень серьезно и расследуем его, как и в этом случае.
Европейский автомобилестроительный концерн не устроило то, как ведущая высказывалась об антирасистских протестах в США.

В начале июня в ее инстаграме появилось фото, на котором ведущая позирует вместе с представителем африканского племени (или, как показалось многим, использует его как фон). В комментариях к фото она призналась, что американские протесты кажутся ей не формой гражданского сопротивления, а лишь поводом для беспорядков и грабежа, которые прикрывают словом.

— Незамутненный смысл любого вооруженного восстания — EAT THE RICH («Ешь богатых» — прим. Medialeaks). Потому что, если не получилось преуспеть по правилам капиталистического мира, то надо этот мир разрушить. Никто не хочет бороться за то, чтобы не было бедных — это сложно и трудновыполнимо. Бороться за то, чтобы не было богатых — весело и приятно, — написала тогда Ксения.

После этого Собчак напомнила о себе скандальным видео, в котором использовалась песня «Убили негра». Ведущая подписала его словами «Миннеаполис, я с тобой», но после волны возмущений удалила пост. Вскоре после этого оказалось, что она опубликовала его в рамках наказания для шоу Comment Out.

— Последние три часа снималась в программе Comment Out Саши Гудкова, так что предыдущий пост и все мои комментарии считайте выбитыми под пытками, — написала она.

Но немецкое издание Business Insider восприняло слова и поступки Собчак абсолютно серьезно. Недавно оно опубликовало текст с заголовком «Следующий скандал с Volkswagen после расистской рекламы: посол российского бренда Audi называет чернокожих глупыми и ленивыми», полностью посвященный разбору публичных высказываний Собчак о протестах. Но ведущая утверждает, что никогда не оскорбляла чернокожих и намерена защищать свою честь в суде:

— Я подаю в суд на издание Business Insider по факту клеветы. Его статья вышла с заголовком «Ксения Собчак назвала чернокожих людей глупыми и ленивыми», издание обвинило меня в расизме. Это прямая ложь. Таких слов я никогда не произносила. И буду требовать извинений.

 
 
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