Белстат: средняя зарплата белорусов в мае превысила $500

Источник материала: Myfin

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По уровню зарплат лидирует Минск - 1771 рубля. В Минской области средняя заработная плата работников составила 1230,1 рубля, Гомельской - 1070,4 рубля, Витебской - 1048,6 рубля, Гродненской - 1030,9 рубля, Брестской - 1028,7 рубля, Могилевской - 993,4 рубля.

В целом по республике реальная заработная плата (заработная плата, рассчитанная с учетом роста потребительских цен на товары и услуги) в январе-мае к аналогичному периоду 2019 года выросла на 7,9%.

Больше всего в мае получали работники таких сфер, как информационные технологии и деятельность в области информационного обслуживания - 5668,3 рубля, вспомогательная деятельность в сфере финансовых услуг и страхования - 2345,4 рубля, грузовой воздушный транспорт - 2263,4 рубля.

Меньше всего была зарплата у работников парикмахерских и салонов красоты - 551,3 рубля, сферы творческой деятельности и развлечений - 643,5 рубля, библиотек, архивов, музеев и прочих учреждений в области культуры - 669,7 рубля.

Что это значит?

Номинальная начисленная средняя зарплата белорусов в мае превысила 500 долларов (Myfin.by - 2,4271 рубля за 1 доллар - средний курс НБРБ по маю).

Напомним, что ранее президент Беларуси ставил задачу о минимальном уровне зарплат в 500 долларов. И в послании народу и парламенту 19 апреля 2019 года Александр Лукашенко отметил, что в Беларуси достигли примерно 500 долларов среднемесячной заработной платы, что позволяет создать людям минимально нормальные условия для жизни.