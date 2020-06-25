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Белстат: средняя зарплата белорусов в мае превысила $500
Источник материала: Myfin
По уровню зарплат
лидирует Минск - 1771 рубля. В Минской
области средняя
В целом по республике реальная заработная плата (заработная плата, рассчитанная с учетом роста потребительских цен на товары и услуги) в январе-мае к аналогичному периоду 2019 года выросла на 7,9%.
Больше всего в мае получали работники таких сфер, как информационные технологии и деятельность в области информационного обслуживания - 5668,3 рубля, вспомогательная деятельность в сфере финансовых услуг и страхования - 2345,4 рубля, грузовой воздушный транспорт - 2263,4 рубля.
Меньше всего была зарплата у работников парикмахерских и салонов красоты - 551,3 рубля, сферы творческой деятельности и развлечений - 643,5 рубля, библиотек, архивов, музеев и прочих учреждений в области культуры - 669,7 рубля.
Что это значит?
Номинальная начисленная средняя зарплата белорусов в мае превысила 500 долларов (Myfin.by - 2,4271 рубля за 1 доллар - средний курс НБРБ по маю).
Напомним, что ранее президент Беларуси ставил задачу о минимальном уровне зарплат в 500 долларов. И в послании народу и парламенту 19 апреля 2019 года Александр Лукашенко отметил, что в Беларуси достигли примерно 500 долларов среднемесячной заработной платы, что позволяет создать людям минимально нормальные условия для жизни.
Источник: Myfin.by
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Номинальная начисленная средняя заработная плата работников Беларуси в мае составила 1227,9 рубля, сообщает Белстат. В апреле 2020 года было 1193,8 рубля.
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