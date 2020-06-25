Кто и как может использовать досрочно средства семейного капитала? Отвечает специалист

Источник материала: Нясвижскiя навiны

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После вступления в силу с 1 января 2020 года Указа № 345 «О семейном капитале» расширился перечень направлений для досрочного использования семейного капитала. За 5 месяцев текущего года такой возможностью решили воспользоваться 56 многодетных семей из Несвижского района. Из них 88 % используют досрочно средства семейного капитала на строительство (реконструкцию) или приобретение одноквартирных жилых домов, квартир в многоквартирных или блокированных жилых домах, погашение задолженности по кредитам, предоставленным на эти цели, и выплату процентов за пользование ими членом (членами) семьи и 12 % на получение на платной основе членом (членами) семьи высшего образования I ступени, среднего специального образования в государственных учреждениях образования.





Кто и как может использовать досрочно средства семейного капитала?

Семейный капитал независимо от периода времени, прошедшего с даты его назначения, может быть использован досрочно в полной сумме либо по частям на следующие предусмотренные законодательством цели:

Строительство (реконструкцию) или приобретение одноквартирных жилых домов, квартир в многоквартирных или блокированных жилых домах, погашение задолженности по кредитам, предоставленным на эти цели, и выплату процентов за пользование ими членом (членами) семьи, состоящим (состоящими) на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий либо состоявшим (состоявшими) на таком учете на дату заключения кредитного договора.

Законодательством предусмотрено использование семейного капитала:

На строительство (реконструкцию) одноквартирного жилого дома, квартиры в многоквартирном или блокированном жилом доме посредством:

– строительства жилого помещения в составе организации застройщиков;

– заключения договора создания объекта долевого строительства (при условии, если лица в установленном порядке направлены на строительство (реконструкцию));

– заключения договора строительного подряда;

– хозяйственным способом, т.е. своими силами.

На приобретение одноквартирного жилого дома, квартиры в многоквартирном или блокированном жилом доме посредством заключения договора купли-продажи или иного договора, по которому осуществляется возмездное приобретение жилого помещения в собственность. На погашение задолженности по кредитам, предоставленным на строительство или приобретение жилого помещения, и выплату процентов за пользование ими. Получение на платной основе членом (членами) семьи высшего образования I ступени, среднего специального образования в государственных учреждениях образования;

III. Получение членом (членами) семьи следующих платных медицинских услуг, оказываемых организациями здравоохранения:

– предоставление для медицинского применения иных медицинских изделий вместо включенных в Республиканский формуляр медицинских изделий при выполнении сложных и высокотехнологичных вмешательств в кардиохирургии, нейрохирургии, онкологии и (или) иных лекарственных средств вместо включенных в Республиканский формуляр лекарственных средств;

– стоматологические услуги (протезирование зубов, дентальная имплантация с последующим протезированием, ортодонтическая коррекция прикуса).

Семейный капитал может досрочно использоваться в отношении (интересах) того члена (тех членов) семьи, по которому (которым) принято решение местного исполнительного и распорядительного органа в предоставлении права на досрочное распоряжение средствами семейного капитала на цели, указанные в решении. Он является распорядителем семейного капитала, однако при этом семейный капитал может использоваться в отношении (интересах) любого члена (членов) семьи, учтенного (учтенных) в ее составе на дату подачи заявления. Если лицо, которому назначен семейный капитал, уже не учитывается в составе семьи, или его обращение невозможно по иным причинам, то досрочно распорядиться средствами семейного капитала имеет право любой другой член семьи. Распорядитель семейного капитала вправе выдать надлежащим образом оформленную доверенность любому лицу на представление его интересов в исполкоме и/или банке.

Предполагается, что вся сумма семейного капитала будет использована на одно направление (цель) или несколько указанных в решении направлений (целей).

Средства семейного капитала, не использованные досрочно (оставшиеся не использованными при их частичном досрочном использовании), могут быть использованы членами семьи по истечении 18 лет с даты рождения ребенка, в связи с рождением (усыновлением, удочерением) которого семья приобрела право на назначение семейного капитала.

Наличие каких условий необходимо для досрочного использования семейного капитала в полной сумме либо по частям на улучшение жилищных условий (погашение кредитов, взятых на эти цели)?

При использовании семейного капитала на строительство (реконструкцию) жилья член семьи (члены семьи), в отношении которого (которых) семейный капитал используется, должен (должны) состоять на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий на день обращения за использованием семейного капитала.

При использовании семейного капитала на погашение задолженности по кредитам (включая проценты), предоставленным на строительство (реконструкцию) жилья, член семьи (члены семьи), в отношении которого (которых) семейный капитал используется на указанные цели, должен (должны) состоять на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий на день обращения за использованием семейного капитала либо состоявшим (состоявшими) на таком учете на дату заключения кредитного договора.

Использование средств семейного капитала предусматривает прохождение двух этапов — получение решения местного исполнительного комитета на досрочное распоряжение семейным капиталом и обращение в банк для перечисления денежных средств в соответствии с решением исполкома.

Какие документы необходимо предоставить для получения решения на досрочное использование средств семейного капитала?

По своему выбору распорядитель может обратиться в исполком, который назначил семейный капитал, или в исполком по месту своей регистрации (жительства или пребывания). Заявление подается в установленной форме, к нему должны быть приложены документы, перечень которых зависит от направления (цели) использования семейного капитала:

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, — предоставляется во всех случаях обращения (паспорт и доверенность — если обращается представитель распорядителя);

документ, удостоверяющий личность, и (или) свидетельство о рождении члена семьи, в отношении которого досрочно используется семейный капитал, — предоставляется, если семейный капитал используется не в отношении заявителя или в отношении не только заявителя, но и других членов семьи;

решение или копия решения (выписка из решения) о назначении семейного капитала — предоставляется во всех случаях обращения;

справка о состоянии на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий (в случае состояния на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий по месту работы (службы)) — обязательно предоставляется в случае, если распорядитель или члены семьи, в отношении которых используется семейный капитал, не состоят на учете в улучшении жилищных условий в исполнительном комитете (при погашении кредита и процентов по нему — на дату заключения кредитного договора);

свидетельство (удостоверение) о государственной регистрации земельного участка (государственный акт на право собственности на землю либо на право пожизненного наследуемого владения землей), а также копии документов, подтверждающих наличие согласованной проектной документации и разрешения на строительство (реконструкцию), — в случае использования семейного капитала на строительство (реконструкцию) одноквартирного жилого дома, квартиры в блокированном жилом доме;

договор создания объекта долевого строительства — в случае строительства (реконструкции) жилого помещения в порядке долевого строительства жилья;

выписка из решения общего собрания организации застройщиков (собрания уполномоченных) о приеме гражданина в эту организацию — в случае строительства жилья в составе организации застройщиков;

предварительный договор приобретения жилого помещения (законодательство не требует обязательной нотариальной формы данного документа) — в случае приобретения (покупки) одноквартирного жилого дома, квартиры в многоквартирном или блокированном жилом доме (кроме жилья, построенного по госзаказу). Такой документ может называться «Соглашение об условиях заключения сделки с объектом недвижимости», если покупка жилья осуществляется через риелторскую организацию;

копия зарегистрированного договора купли-продажи — в случае приобретения (покупки) покупки жилья, построенного по госзаказу;

копия кредитного договора о предоставлении кредита на строительство (реконструкцию) или приобретение жилого помещения — в случае погашения задолженности по кредитам, предоставленным на строительство (реконструкцию) или приобретение жилого помещения, и выплаты процентов за пользование ими;

иные документы (документы, удостоверяющие личность и (или) свидетельство о рождении члена семьи, выписка из решения суда об усыновлении (удочерении), свидетельство о браке, о перемене имени и т.д.) — в случае изменения состава членов семьи или если необходимо подтвердить наличие родственных отношений;

документ, подтверждающий исключение из состава семьи гражданина, которому назначен семейный капитал, или невозможность его обращения (свидетельство о смерти, копия решения суда о расторжении брака либо свидетельство о расторжении брака или иной документ) — в случае обращения в исполком совершеннолетнего члена семьи, не являющегося лицом, которому назначен семейный капитал (родителя несовершеннолетнего члена семьи, не относящегося к членам семьи).

Для вынесения решения запрашиваются у иных органов и организаций необходимые документы и (или) сведения и в месячный срок принимается решение о досрочном распоряжении (отказе в распоряжении) средствами семейного капитала. О принятом решении распорядитель извещается письменным уведомлением. Для получения решения (выписка из решения) необходимо обращаться непосредственно в исполком. Как и при назначении семейного капитала, совершеннолетние члены семьи распорядителя семейным капиталом также вправе получить копию решения (выписку из решения) о досрочном распоряжении (отказе в распоряжении) семейного капитала.

Необходимо отметить, что до принятия исполкомом решения заявление о распоряжении средствами семейного капитала может быть отозвано заявителем.

Какие документы необходимо предоставить в подразделение ОАО «АСБ Беларусбанк», которое уполномочено проводить операции с денежными средствами семейного капитала?

Заявителю после получения решения о досрочном использовании семейного капитала необходимо обратиться с заявлением установленной формы в подразделение ОАО «АСБ Беларусбанк».

Банку необходимо предоставить следующие документы:

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность (паспорт и доверенность — если обращается представитель распорядителя);

копию решения исполнительного комитета о досрочном распоряжении семейным капиталом;

договор строительного подряда и/или договоры (счета-фактуры) на покупку стройматериалов, справку стоимости строительства (реконструкции) жилья (выдается подрядчиком либо местным исполнительным комитетом) — для использования средств на строительство или реконструкцию жилого дома или квартиры в блокированном жилом доме;

договор создания объекта долевого строительства и справка о стоимости строительства в текущих ценах (справку обязан выдать застройщик) — для использования средств на строительство или реконструкцию жилого помещения на основании договора создания объекта долевого строительства;

договор строительства (реконструкции) жилья в составе организаций застройщиков и справку о стоимости строительства (реконструкции) жилья — для использования средств на строительство или реконструкцию жилого помещения в составе организации застройщиков;

договор на приобретение жилья, содержащий отметку о государственной регистрации в организации по государственной регистрации и земельному кадастру (бывшее БТИ), — для использования средств на приобретение жилья (в том числе построенного по госзаказу);

кредитный договор и справку банка об остатке задолженности по кредиту, включая сумму основного долга и процентов, — для использования средств на погашение задолженности по банковскому кредиту и процентов по нему;

договор займа и справку об остатке задолженности по займу, включая сумму основного долга и процентов за пользование займом, — для использования средств на погашение задолженности по договору займа и процентов по нему.

Справки в банк предоставляются в оригинале, договоры (счета-фактуры) — в оригинале и копии.

ОАО «АСБ Беларусбанк» рассмотрит предоставленные документы на предмет их надлежащего оформления и осуществит безналичное перечисление денежных средств на указанный в предоставленных документах банковский счет (счета).

Следует учитывать, что данную операцию банк совершит в период от 31 до 41 дня с момента принятия заявления о распоряжении средствами семейного капитала.

Если семейный капитал был предоставлен в долларах США, то при перечислении денежных средств осуществляется их конвертация в белорусские рубли по официальному курсу белорусского рубля к доллару США, установленному Национальным банком на день перечисления.

Следует обратить внимание, что в ОАО «АСБ Беларусбанк» для досрочного использования семейного капитала на вышеуказанные цели необходимо обратиться не позднее пяти лет со дня подачи в местный исполнительный комитет заявления о досрочном распоряжении средствами семейного капитала, а также не позднее дня истечения 18 лет с даты рождения ребенка, в связи с рождением (усыновлением, удочерением) которого семья приобрела право на назначение семейного капитала.

Можно ли погасить досрочно средствами семейного капитала займ или ссуду, которые были взяты у предприятия для улучшения жилищных условий?

Что касается вопроса о погашении досрочно средствами семейного капитала займа или ссуды, которые были взяты у предприятия на определенный срок для улучшения жилищных условий, то такая возможность не предоставляется. В законодательстве предусмотрено, что использовать средства для погашения задолженности можно только по кредитам, а также для вы-платы процентов за пользование ими. Аргументировалось это тем, что в столице и в целом по Беларуси очень маленький процент предприятий с высокой рентабельностью, которые могут предоставлять своим работникам ссуды или займы.

Еще один часто задаваемый вопрос, это можно ли использовать средства семейного капитала на погашение стоимости отделки или на погашение кредита, взятого в банке на отделку квартиры.

Под строительством (реконструкцией) для целей Указа № 345 по-нимается строительство (реконструкция) в составе организаций застройщиков, по договорам создания объектов долевого строительства (при условии, если лица в установленном порядке направлены на строительство (реконструкцию), подрядным либо хозяйственным способом.

Порядок и условия досрочного использования средств семейного капитала подлежат установлению Советом Министров.

Согласно Положению о порядке приемки в эксплуатацию объектов строительства, утвержденному постановлением Совета Министров от 6 июня 2011 года № 716, до ввода жилого дома в эксплуатацию должны быть полностью завершены все предусмотренные проектной документацией работы по внутренней отделке помещений.

Жилые дома могут приниматься в эксплуатацию без выполнения в полном объеме подготовительных работ под отделку стен и потолков (кроме штукатурки), работ по внутренней отделке помещений, без встроенной мебели, покрытия полов, установки дверных блоков в межкомнатных перегородках, сантехнических приборов и оборудования (кроме унитазов, приборов учета воды и газа), электрических плит после внесения соответствующих изменений в проектную документацию.

При финансировании людьми жилых помещений в жилых домах приемка в эксплуатацию без вышеперечисленных работ допускается только при наличии письменного отказа этих людей от выполнения таких работ.

Учитывая вышеизложенное, многодетные семьи, состоящие на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий и направленные в установленном порядке на строительство жилья, вправе после 1 января 2020 года обратиться за досрочным использованием средств (части средств) семейного капитала на строительство квартир в составе организаций застройщиков либо по договорам создания объектов долевого строительства в пределах остатка задолженности (на дату обращения) по строительству с учетом работ по внутренней отделке помещений, предусмотренных проектной документацией.

При этом Указом № 345 не предусмотрено досрочное использование средств (части средств) семейного капитала на выполнение гражданами отделочных работ в жилых помещениях жилых домов, введенных в эксплуатацию без выполнения в полном объеме таких работ в связи с письменным отказом этих граждан от названных работ и внесением соответствующих изменений в проектную документацию.

Прием документов для назначения и досрочного распоряжения средствами семейного капитала, осуществляет служба «Одно окно» Несвижского райисполкома по адресу: г. Несвиж, ул. Советская, д. 1, каб. № 118, 1-й этаж, тел.: 5-29-75, 5-29-74, 5-96-51.

За консультацией по вопросам назначения и распоряжения средствами семейного капитала обращаться в управление по труду, занятости и социальной защите Несвижского райисполкома по адресу: г. Несвиж, ул. Советская, д. 1, каб. 207, 2 этаж, тел. 5-15-73.

Ольга Львова,

главный специалист управления по труду,

занятости и социальной защите Несвижского райисполкома.