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Джасурбек Яхшибоев может уйти из «РЦОР-БГУ»

25.06.2020 12:32 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Форвард минского «РЦОР-БГУ» Джасурбек Яхшибоев может уже этим летом сменить клубную прописку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Джасурбек Яхшибоев может уйти из «РЦОР-БГУ»

В интернете множатся слухи, что нападающим интересуются БАТЭ и минское «Динамо». В нынешнем сезоне узбекский футболист провёл 13 матчей в «Беларусбанк – высшей лиги» и забил 7 голов. Также на его счету и одна голевая передача. В таблице «РЦОР-БГУ» с 23 очками занимает шестое место.

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Новости Беларуси. Форвард минского «РЦОР-БГУ» Джасурбек Яхшибоев может уже этим летом сменить клубную прописку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  В...
 
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