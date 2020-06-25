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Джасурбек Яхшибоев может уйти из «РЦОР-БГУ»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Форвард минского «РЦОР-БГУ» Джасурбек Яхшибоев может уже этим летом сменить клубную прописку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В интернете множатся слухи, что нападающим интересуются БАТЭ и минское «Динамо». В нынешнем сезоне узбекский футболист провёл 13 матчей в «Беларусбанк – высшей лиги» и забил 7 голов. Также на его счету и одна голевая передача. В таблице «РЦОР-БГУ» с 23 очками занимает шестое место.
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Новости Беларуси. Форвард минского «РЦОР-БГУ» Джасурбек Яхшибоев может уже этим летом сменить клубную прописку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В...
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