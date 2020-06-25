ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Соцсети показали документ о найденной в воде Минска угрозе здоровью людей

25.06.2020 12:55 — Разное | KYKY  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: KYKY

>

В телеграм-каналах «Мотолько Помоги», «Мерзкий Кокобай», «Работаем с Пушкиным!» и других, а также у «Свободы» появился документ, который, как утверждается, еще вчера Минздрав послал в администрацию Московского и Фрунзенского района. После того, как Минской городской центр гигиены и эпидемиологии исследовал питьевую воду. 

В документе написано: питьевая вода не соответствует следующим нормам: запах при 20 и 60 градусах, перманганатная окисляемость и нефтепродукты. Сказано, что вода не безвредна по химсоставу и создает угрозу жизни и здоровью населения. Санстанция попросила в максимально короткие сроки сообщить людям, что эту воду пить нельзя. Это требование до сих пор не выполнено в полном объеме.

О том, с каким водным коллапсом вчера столкнулись сотни тысяч минчан преимущественно из западной части города, мы уже подробно рассказывали. Если совсем кратко, то о беде едко пахнущей воды стало известно прямо с утра 24 июня, но власти отмалчивались до обеда. Пить воду никто не запрещал. Потом они сказали, что с водой, по большому счету, все в порядке. И лишь поздно вечером «Минскводоканал» и Минздрав уведомили беларусов, что для питья воду использовать не следует. При этом на гостелеканалах уверяли, что вода в порядке, если исключить ее запах.

Сегодня ранним утром власти заявили, что с водой в трубах уже все отлично. Несмотря на это, многие люди жалуются, что проблема никуда не исчезла, а в Минске по-прежнему собираются в очереди за чистой водой. Более того: приходят новости, что вода с дурным запахом потекла из кранов и в центральных районах столицы.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В телеграм-каналах «Мотолько Помоги», «Мерзкий Кокобай», «Работаем с Пушкиным!» и других, а также у «Свободы» появился документ, который, как утверждается, еще...
 
Новости дня
Новости разные
 
Сильные дожди в Украине привели к гибели троих человек, затоплено 10 тыс. домов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

24.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
25.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика