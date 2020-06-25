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Соцсети показали документ о найденной в воде Минска угрозе здоровью людей
Источник материала: KYKY>
В телеграм-каналах «Мотолько Помоги», «Мерзкий Кокобай», «Работаем с Пушкиным!» и других, а также у «
В документе написано: питьевая вода не соответствует следующим нормам: запах при 20 и 60 градусах, перманганатная окисляемость и нефтепродукты. Сказано, что вода не безвредна по химсоставу и создает угрозу жизни и здоровью населения. Санстанция попросила в максимально короткие сроки сообщить людям, что эту воду пить нельзя. Это требование до сих пор не выполнено в полном объеме.
О том, с каким водным коллапсом вчера столкнулись сотни тысяч минчан преимущественно из западной части города, мы уже подробно
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В телеграм-каналах «Мотолько Помоги», «Мерзкий Кокобай», «Работаем с Пушкиным!» и других, а также у «Свободы» появился документ, который, как утверждается, еще...
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