Соцсети показали документ о найденной в воде Минска угрозе здоровью людей

Источник материала: KYKY

В телеграм-каналах «Мотолько Помоги», «Мерзкий Кокобай», «Работаем с Пушкиным!» и других, а также у « Свободы » появился документ, который, как утверждается, еще вчера Минздрав послал в администрацию Московского и Фрунзенского района. После того, как Минской городской центр гигиены и эпидемиологии исследовал питьевую воду.

В документе написано: питьевая вода не соответствует следующим нормам: запах при 20 и 60 градусах, перманганатная окисляемость и нефтепродукты. Сказано, что вода не безвредна по химсоставу и создает угрозу жизни и здоровью населения. Санстанция попросила в максимально короткие сроки сообщить людям, что эту воду пить нельзя. Это требование до сих пор не выполнено в полном объеме.

О том, с каким водным коллапсом вчера столкнулись сотни тысяч минчан преимущественно из западной части города, мы уже подробно рассказывали . Если совсем кратко, то о беде едко пахнущей воды стало известно прямо с утра 24 июня, но власти отмалчивались до обеда. Пить воду никто не запрещал. Потом они сказали, что с водой, по большому счету, все в порядке. И лишь поздно вечером «Минскводоканал» и Минздрав уведомили беларусов, что для питья воду использовать не следует. При этом на гостелеканалах уверяли, что вода в порядке, если исключить ее запах.

Сегодня ранним утром власти заявили , что с водой в трубах уже все отлично. Несмотря на это, многие люди жалуются, что проблема никуда не исчезла, а в Минске по-прежнему собираются в очереди за чистой водой. Более того: приходят новости, что вода с дурным запахом потекла из кранов и в центральных районах столицы.