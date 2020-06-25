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Кот решил отдохнуть на конюшне, но его заметила лошадь. Вот что было дальше
Источник материала: Tut.by
Могут ли кот и лошадь поладить между собой? В этом видео можно увидеть ответ. Все началось с того, что кот решил отдохнуть прямо в конюшне и привлек к себе внимание лошади, которая почему-то решила его облизать. Взгляните, что было дальше.
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