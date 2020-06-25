Родник в деревне Ермаки – место поклонения родной земле

Источник материала: Горецкий вестник

Родник — это источник жизни! Люди давно заметили, что родниковая вода при длительном хранении не мутнеет, не теряет вкусовых качеств, в ней не выпадает осадок, а порой она чудесным образом исцеляет. Одним из удивительных родников Горецкого края является родник деревни Ермаки Добровского сельского Совета.





Древнейший святой источник не одно тысячелетие бьет из-под земли в лесу рядом с д. Ермаки Горецкого района. Его ключи меняли место выхода на поверхность несколько раз, то пропадали, то вновь появлялись в русле реки Голыша. Местные жители исстари считают его целебным, не один раз вода источника наполняла энергией и восстанавливала силы путников в жаркий день. Официального названия у этого источника до недавнего времени не было.

Жители пытались своими силами спасти источник, чтобы он окончательно не зарос. И наконец, в 2018 году родник ожил благодаря силам и стараниям самих жителей, председателя Добровского сельсовета Владимира Тербова. Место вокруг криницы было обустроено и облагорожено, общими усилиями был сделан подъезд к кринице, подготовлен водосток, установлен мостик и лестница для удобства всех желающих увидеть ручей и набрать чистейшую воду.





Как говорится, общими стараниями неравнодушных людей место стало еще более краше и живописнее. Примечателен тот факт, что все работы по благоустройству были закончены к Великому православному празднику — Покрову Пресвятой Богородицы (14 октября). В этот день Пресвятой Богородице молятся о замужестве, о просвещении разума, научении духовной грамоте, о помощи в трудном учении, при бедах, невзгодах. Народ создал свою легенду о «страдающей Богородице», которой в одной из деревень отказали в ночлеге, за что жители были наказаны пророком Ильёй. Пожалевшая людей Богородица спасла их, развернув покров над деревней, после чего они стали добрыми и гостеприимными.

Накануне праздника Покрова по благословению архиепископа Могилевского и Мстиславского Софрония состоялось освещение криницы и родник получил название «Добрая криница д. Ермаки в честь иконы «Покрова Пресвятой Богородицы».

Возрожденный источник вдохновил местную поэтессу Алесю Азаренко на создание стихотворной легенды:

«Даўным-даўно блiз старага сяла,

Казалi людзi лужына была.

Вяскоўцы гуртам бралi ў ёй вады,

I «на ваду» вадзiлi маладых.

А час прайшоў, няма ўжо паўсяла.

Да лужынкi той сцежка зарасла.

Але ёсць людзi, у каго душа балiць:

Крынiцу захацелi адрадзiць.

Па волi сэрца, з лёгкае рукi

Крынiца ўзнiкла ў вёсцы Ермакi.

Каторы год i ўдзень, i ўначы

Б ҆ юць з-пад зямлi гаючыя ключы.

Тут пачынаецца святы жыцця выток,

Што нам дае жывой вады глыток.

У далонях кроплi светам зiхацяць

I ў сэрцы захаплення не стрымаць.

Няхай сюды прыходзiць стар i млад.

Гаючай казцы кожны будзе рад.

Па роднай сцежцы я сюды прыду.

Я вуснамi да скарбу прыпаду.

Вада святая будзе хай у кожнай хаце.

Бласлаўлёная Пакровам Божай мацi.

Хай славiцца на многiя вякi

Крынiца Добрая ля вёскi Ермакi.»

Вода криницы обладает высокими питьевыми качествами. С каждым годом территория криницы становится все краше и привлекательнее. Живи, родник, на радость людям!

Горецкая районная инспекция природных ресурсов и охраны окружающей среды