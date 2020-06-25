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Родник в деревне Ермаки – место поклонения родной земле

25.06.2020 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


 

Родник — это источник жизни! Люди давно заметили, что родниковая вода при длительном хранении не мутнеет, не теряет вкусовых качеств, в ней не выпадает осадок, а порой она чудесным образом исцеляет.  Одним из удивительных родников Горецкого края является родник деревни Ермаки Добровского сельского Совета.

 

Родник в деревне Ермаки – место поклонения родной земле
Фото — Михаил Левцов

 

Древнейший святой источник не одно тысячелетие бьет из-под земли в лесу рядом с д. Ермаки Горецкого района. Его ключи меняли место выхода на поверхность несколько раз, то пропадали, то вновь появлялись в русле реки Голыша. Местные жители исстари считают его целебным, не один раз вода источника наполняла энергией и восстанавливала силы путников в жаркий день. Официального названия у этого  источника до недавнего времени не было.

Жители пытались своими силами спасти источник, чтобы он окончательно не зарос. И наконец, в 2018 году родник ожил благодаря силам и стараниям самих жителей, председателя Добровского сельсовета Владимира Тербова. Место вокруг криницы было обустроено и облагорожено, общими усилиями был сделан подъезд к кринице, подготовлен  водосток, установлен  мостик и лестница для удобства всех желающих увидеть ручей и набрать  чистейшую воду.

 

Родник в деревне Ермаки – место поклонения родной земле
Фото — Михаил Левцов

 

Как говорится, общими стараниями неравнодушных людей место стало еще более краше и живописнее. Примечателен тот факт, что все работы по благоустройству были закончены к Великому православному празднику — Покрову Пресвятой Богородицы (14 октября). В этот день Пресвятой  Богородице молятся о замужестве, о просвещении разума, научении духовной грамоте, о помощи в трудном учении, при бедах, невзгодах. Народ создал свою легенду о «страдающей Богородице», которой в одной из деревень отказали в ночлеге, за что жители были наказаны пророком Ильёй. Пожалевшая людей Богородица спасла их, развернув покров над деревней, после чего они стали добрыми и гостеприимными.

Накануне праздника Покрова по благословению архиепископа Могилевского и Мстиславского Софрония состоялось освещение криницы и родник  получил название «Добрая криница д. Ермаки в честь иконы «Покрова Пресвятой Богородицы».

Возрожденный источник вдохновил  местную поэтессу Алесю Азаренко  на создание  стихотворной легенды:

«Даўным-даўно блiз старага сяла,

Казалi людзi лужына была.

Вяскоўцы гуртам  бралi ў ёй вады,

I «на ваду» вадзiлi  маладых.

 

А час прайшоў, няма ўжо паўсяла.

Да лужынкi той сцежка зарасла.

Але ёсць людзi, у каго душа балiць:

Крынiцу захацелi адрадзiць.

 

Па волi  сэрца, з лёгкае рукi

Крынiца  ўзнiкла  ў вёсцы Ермакi.

Каторы год i ўдзень, i  ўначы

Б ҆ юць з-пад зямлi гаючыя ключы.

 

Тут пачынаецца святы  жыцця выток,

Што нам дае жывой вады глыток.

У далонях кроплi светам зiхацяць

I ў сэрцы захаплення не стрымаць.

 

Няхай сюды  прыходзiць стар i млад.

Гаючай казцы кожны будзе рад.

Па роднай сцежцы  я сюды прыду.

Я вуснамi  да скарбу прыпаду.

 

Вада святая будзе хай у кожнай хаце.

Бласлаўлёная Пакровам Божай мацi.

Хай славiцца на многiя вякi

Крынiца Добрая ля вёскi Ермакi.»

 

Вода криницы обладает  высокими питьевыми качествами. С каждым годом территория криницы  становится все краше и привлекательнее. Живи, родник, на радость людям!

 

Горецкая районная инспекция природных ресурсов и охраны окружающей среды


 
 
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  Родник — это источник жизни! Люди давно заметили, что родниковая вода при длительном хранении не мутнеет, не теряет вкусовых качеств, в ней не выпадает осадок, а...
 
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