6 ежедневных привычек, которые нас медленно «убивают»

Источник материала: ОНТ

Наше здоровье складывается из большого количества маленьких ежедневных действий, которые называются привычками. Вот только некоторые из них идут нам на пользу, тогда как другие могут спровоцировать развитие серьёзной болезни. Если у вас есть данные привычки, то мы рекомендуем избавиться от них как можно быстрее.

1. Грязная посуда в раковине

Дело в том, что грязная посуда является отличной средой для размножения болезнетворных бактерий, таких как стафилококк, кишечная палочка и сальмонелла. Таким образом, из раковины бактерии очень быстро перебираются на другие кухонные поверхности. А оно вам надо?

2. Кофе из кофе-машины

Обязательно промывайте колбу кофемашины перед приготовлением. Дело в том, что в ней очень быстро размножаются бактерии. Вы удивитесь, но в такой колбе бактерий больше, нежели на ручке домашнего туалета.

3. Сушить руки под автоматической сушкой

Согласно результатам исследования, в одной такой сушилке скапливается столько бактерий, что ими можно заразить целый маленький город. Самое страшное, что они не просто скапливаются, но и очень быстро распространяются при помощи потоков воздуха.

4. Мыть руки под горячей водой

Только на первый взгляд может показаться, что горячая вода убивает микробы. На самом деле это делают моющие средства. Температура воды здесь уже не имеет значения. Но если часто мыть руки под горячей водой, то можно получить дерматит.

5. Редко стирать зимние вещи

Признайтесь честно, как часто вы стираете зимние шарфы, перчатки и шапки. Медики рекомендуют делать это не реже чем раз в 2 недели. Дело в том, что именно эти предметы располагаются ближе всего в органам дыхания. Поэтому если вы часто болеете зимой простудными заболеваниями, попробуйте почаще стирать одежду.

6. Резать продукты на одной разделочной доске

После разделывания курицы и мяса, на доске остаются сальмонеллы и кампилобактеры, которые являются самими распространёнными причинами пищевых отравлений. Используйте для каждого вида продукта свою разделочную доску, сообщает goodhouse.ru.

фото: cofeinik.ru

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