Источник материала: Виртуальный Брест

Белорусы должны беречь и ценить мирную жизнь в родной стране. Такое мнение высказал в беседе с корреспондентом БЕЛТА директор мемориального комплекса "Брестская крепость-герой" Григорий Бысюк.





"Мир - основа всего. Тогда можно нормально жить, зарабатывать деньги, стремиться сделать что-то лучшее для семьи и других людей. Самое страшное, что может пережить человек, - война. Мой дедушка пережил Первую мировую и Великую Отечественную и часто говорил, что в жизни не бывает без трудностей, но самое лучшее - жить в мире. Наверное, эту мысль он мне передал как завет", - отметил Григорий Бысюк.





В Беларуси еще жива память о последствиях военного времени. "Долг каждого человека - сделать все, чтобы подобного не случилось: ни между государствами, ни внутри страны. Это всегда подчеркивает Президент. Важно, чтобы каждый из нас задумался, что такое война, конфликт, междоусобицы. Это всегда приводит к определенным человеческим жертвам, а их никто не хочет", - подчеркнул директор мемориального комплекса.





Он добавил, что печально осознавать человеческие потери на фронтах, но еще страшнее, когда люди могут погибнуть в мирное время. "Прежде чем вступить с кем-то в конфликт, нужно задуматься о последствиях. К сожалению, в мире много примеров, когда сначала применяются сила, оружие, а потом делаются выводы о том, что делать этого не следовало. Но уже поздно, потому что есть человеческие жертвы. И такой пожар потушить очень тяжело, - сказал Григорий Бысюк. - Сложности в жизни есть и будут, но они решаемы. Нужно беречь мир".