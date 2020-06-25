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Мы должны ценить мирную жизнь в Беларуси - директор комплекса "Брестская крепость-герой"

25.06.2020 12:51 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Белорусы должны беречь и ценить мирную жизнь в родной стране. Такое мнение высказал в беседе с корреспондентом БЕЛТА директор мемориального комплекса "Брестская крепость-герой" Григорий Бысюк.

Мы должны ценить мирную жизнь в Беларуси - директор комплекса "Брестская крепость-герой"

"Мир - основа всего. Тогда можно нормально жить, зарабатывать деньги, стремиться сделать что-то лучшее для семьи и других людей. Самое страшное, что может пережить человек, - война. Мой дедушка пережил Первую мировую и Великую Отечественную и часто говорил, что в жизни не бывает без трудностей, но самое лучшее - жить в мире. Наверное, эту мысль он мне передал как завет", - отметил Григорий Бысюк.

Мы должны ценить мирную жизнь в Беларуси - директор комплекса "Брестская крепость-герой"

В Беларуси еще жива память о последствиях военного времени. "Долг каждого человека - сделать все, чтобы подобного не случилось: ни между государствами, ни внутри страны. Это всегда подчеркивает Президент. Важно, чтобы каждый из нас задумался, что такое война, конфликт, междоусобицы. Это всегда приводит к определенным человеческим жертвам, а их никто не хочет", - подчеркнул директор мемориального комплекса.

Мы должны ценить мирную жизнь в Беларуси - директор комплекса "Брестская крепость-герой"

Он добавил, что печально осознавать человеческие потери на фронтах, но еще страшнее, когда люди могут погибнуть в мирное время. "Прежде чем вступить с кем-то в конфликт, нужно задуматься о последствиях. К сожалению, в мире много примеров, когда сначала применяются сила, оружие, а потом делаются выводы о том, что делать этого не следовало. Но уже поздно, потому что есть человеческие жертвы. И такой пожар потушить очень тяжело, - сказал Григорий Бысюк. - Сложности в жизни есть и будут, но они решаемы. Нужно беречь мир".

 
 
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  Белорусы должны беречь и ценить мирную жизнь в родной стране. Такое мнение высказал в беседе с корреспондентом БЕЛТА директор мемориального комплекса...
 
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