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В Лиде через приложение «Оплати» можно купить не только талон, но и любой вид «проездного»

28.06.2020 — Разное | Lida.Info  
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Источник материала: Lida.Info

В Лиде через приложение «Оплати» можно купить не только талон, но и любой вид «проездного»

C 25 июня в Лиде можно купить все виды «проездных» (на месяц, проездной рабочего дня, проездной на полмесяца, проездные по декадам) городского транспорта с помощью смартфона через приложение «Оплати».

При этом с помощью приложения «Оплати» проездной билет можно купить двумя способами: либо внутри самого приложения, либо отсканировав QR-код в автобусе, сообщает автобусный парк №2 г. Лиды.

 
 
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C 25 июня в Лиде можно купить все виды «проездных» (на месяц, проездной рабочего дня, проездной на полмесяца, проездные по декадам) городского транспорта с помощью...
 

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