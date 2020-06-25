В Лиде через приложение «Оплати» можно купить не только талон, но и любой вид «проездного»

Источник материала: Lida.Info





C 25 июня в Лиде можно купить все виды «проездных» (на месяц, проездной рабочего дня, проездной на полмесяца, проездные по декадам) городского транспорта с помощью смартфона через приложение «Оплати».

При этом с помощью приложения «Оплати» проездной билет можно купить двумя способами: либо внутри самого приложения, либо отсканировав QR-код в автобусе, сообщает автобусный парк №2 г. Лиды.