В Осиповичах Kia сбила 11-летнего велосипедиста

Источник материала: Tut.by

Малолетний велосипедист попал под колеса автомобиля в Осиповичах, сообщили в ГАИ УВД Могилевского облисполкома.





Авария произошла днем 24 июня. Установлено, что 28-летняя водитель Kia Sportage ехала по улице Октябрьской и на пересечении с улицей Абросимова сбила 11-летнего велосипедиста.

В результате ДТП ребенок получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован.