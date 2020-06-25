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В Осиповичах Kia сбила 11-летнего велосипедиста

25.06.2020 13:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Малолетний велосипедист попал под колеса автомобиля в Осиповичах, сообщили в ГАИ УВД Могилевского облисполкома.


Авария произошла днем 24 июня. Установлено, что 28-летняя водитель Kia Sportage ехала по улице Октябрьской и на пересечении с улицей Абросимова сбила 11-летнего велосипедиста.

В результате ДТП ребенок получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован.

 
 
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В результате ДТП ребенок получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован.
 
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