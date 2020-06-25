|
В Осиповичах Kia сбила 11-летнего велосипедиста
Источник материала: Tut.by
Малолетний велосипедист попал под колеса автомобиля в Осиповичах,
Авария произошла днем 24 июня. Установлено, что 28-летняя водитель Kia Sportage ехала по улице Октябрьской и на пересечении с улицей Абросимова сбила 11-летнего велосипедиста.
В результате ДТП ребенок получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В результате ДТП ребенок получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)