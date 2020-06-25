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Как в Слуцке отметят 3 июля? Без массовых гуляний

25.06.2020 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

Как в Слуцке отметят 3 июля? Без массовых гуляний

    Фото от 3 июля 2019, во время театральной постановки «Освобождение»

В связи с эпидемиологической обстановкой День Независимости в этом году пройдёт без массовых гуляний. Концерты, выставки, также праздничный салют в Слуцке не запланированы, сообщили сайту SlutskGorod в Слуцком райисполкоме.

Предварительно можно сказать, что 3 июля в Слуцке пройдёт в таком же формате, как и 9 мая этого года: запланированы только возложения цветов у мемориалов, рассказала заместитель председателя Слуцкого райисполкома Наталья Чернушевич. Возможны дополнения к плану мероприятий - это станет известно на следующей неделе.

Напомним, в прошлом году на День Независимости в Слуцке прошла масштабная постановка «Освобождение», после завершения вечернего концерта прогремел праздничный салют.

Государственный праздник День Независимости Республики Беларусь в этом году приходится на пятницу, в связи с этим рабочие дни переноситься не будут. Белорусы просто смогут отдыхать три дня подряд, с 3 по 5 июля.

Slutsk-Gorod.by

 
 
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В связи с эпидемиологической обстановкой День Независимости в этом году пройдёт без массовых гуляний. Концерты, выставки, также праздничный салют в Слуцке не...
 
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