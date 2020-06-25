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Как в Слуцке отметят 3 июля? Без массовых гуляний
25.06.2020 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
В связи с эпидемиологической обстановкой День Независимости в этом году пройдёт без массовых гуляний. Концерты, выставки, также праздничный салют в Слуцке не запланированы, сообщили сайту SlutskGorod в Слуцком райисполкоме.
Предварительно можно сказать, что 3 июля в Слуцке пройдёт в таком же формате, как и
Напомним, в прошлом году на День Независимости в Слуцке
Государственный праздник День Независимости Республики Беларусь в этом году приходится на пятницу, в связи с этим рабочие дни переноситься
Slutsk-Gorod.by
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В связи с эпидемиологической обстановкой День Независимости в этом году пройдёт без массовых гуляний. Концерты, выставки, также праздничный салют в Слуцке не...
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