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Где в Минске стоят цистерны с питьевой водой: МЧС составило карту

25.06.2020 13:08 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Служба МЧС составила для жителей Минска карту мест, где можно набрать питьевой воды.

Об этом пресс-служба ведомства написала в своем Telegram-канале. 

«Прямо сейчас мы заполняем карту, на которой отмечены подразделения МЧС, где любой человек может набрать воду питьевого качества. Новые точки добавляются в эти минуты, мы сообщим, когда добавление закончится», - отметили в пресс-службе в 10:56.

Пока что на карте не обозначены точки в Московском и Фрунзенском районе, где нормальной воды нет уже вторые сутки. Надеемся, что скоро они появятся.

Где сегодня стоят цистерны с водой

Тем временем телеграм-канал Мингорисполкома и «Минскводоканал» опубликовали новый список адресов, где организован подвоз чистой воды:

  • Налибокская, 34;
  • Якубовского, 34;
  • Шаранговича, 34;
  • Пушкина, 38;
  • Притыцкого, 54;
  • Рафиева, 109;
  • Бурдейного, 25;
  • Ульяновская, 32;
  • Каменногорская, 18;
  • Одинцова, 89;
  • Бельского, 60;
  • Володарского, 2;
  • Дзержинского, 81;
  • Слободская, 153−167;
  • Космонавтов, 3−3;
  • пр. Победителей, 19 («Юбилейная»);
  • детские сады Московского района;
  • детские сады Фрунзенского района;
  • перекресток ул. Шаранговича — ул. Янковского;
  • С. Ковалевской, 61;
  • Ольшевского, 29−1.

Напомним, в среду в соцсетях появились сообщения жителей Минска, о том, что воду из-под крана использовать невозможно из-за сильного неприятного запаха. Пользователи также сообщали о цистернах с питьевой водой на отдельных улицах, у которых собираются длинные очереди. В кранах квартир со вчерашнего дня сохраняется неприятный запах. Очереди за водой к артезианским источникам выстраиваются с раннего утра.

В «Минскводоканале» сообщали, что неприятный запах воды связан с «изменением температурного режима и изменением температуры исходной воды, приходящей на очистную водопроводную станцию с Вилейского водохранилища».

25 июня «Минскводоканал» рекомендовал жителям Московского и Фрунзенского районов использовать воду из кранов только для хозяйственных нужд. За ночь проблема не решена, а гражданам обещают сделать перерасчет за некачественную воду.

В связи с многочисленными обращениями минчан Генеральная прокуратура начала проверку ситуации с водой. Привлечены специалисты в том числе санитарно-эпидемиологических служб.

«В ходе проверочных мероприятий будет дана оценка соблюдению требований к содержанию, эксплуатации источников и систем питьевого водоснабжения, гигиенических требований к качеству воды, а также - действиям должностных лиц организаций, оказывающих услуги водоснабжения», - сообщается на сайте ведомства.

 
Теги: Минск
 
 
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Служба МЧС составила для жителей Минска карту мест, где можно набрать питьевой воды. Об этом пресс-служба ведомства написала в своем Telegram-канале. 
 
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