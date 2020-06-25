Где в Минске стоят цистерны с питьевой водой: МЧС составило карту

Служба МЧС составила для жителей Минска карту мест, где можно набрать питьевой воды.

Об этом пресс-служба ведомства написала в своем Telegram-канале.

«Прямо сейчас мы заполняем карту, на которой отмечены подразделения МЧС, где любой человек может набрать воду питьевого качества. Новые точки добавляются в эти минуты, мы сообщим, когда добавление закончится», - отметили в пресс-службе в 10:56.

Пока что на карте не обозначены точки в Московском и Фрунзенском районе, где нормальной воды нет уже вторые сутки. Надеемся, что скоро они появятся.

Где сегодня стоят цистерны с водой

Тем временем телеграм-канал Мингорисполкома и «Минскводоканал» опубликовали новый список адресов, где организован подвоз чистой воды:

Налибокская, 34;

Якубовского, 34;

Шаранговича, 34;

Пушкина, 38;

Притыцкого, 54;

Рафиева, 109;

Бурдейного, 25;

Ульяновская, 32;

Каменногорская, 18;

Одинцова, 89;

Бельского, 60;

Володарского, 2;

Дзержинского, 81;

Слободская, 153−167;

Космонавтов, 3−3;

пр. Победителей, 19 («Юбилейная»);

детские сады Московского района;

детские сады Фрунзенского района;

перекресток ул. Шаранговича — ул. Янковского;

С. Ковалевской, 61;

Ольшевского, 29−1.

Напомним, в среду в соцсетях появились сообщения жителей Минска, о том, что воду из-под крана использовать невозможно из-за сильного неприятного запаха. Пользователи также сообщали о цистернах с питьевой водой на отдельных улицах, у которых собираются длинные очереди. В кранах квартир со вчерашнего дня сохраняется неприятный запах. Очереди за водой к артезианским источникам выстраиваются с раннего утра.

В «Минскводоканале» сообщали, что неприятный запах воды связан с «изменением температурного режима и изменением температуры исходной воды, приходящей на очистную водопроводную станцию с Вилейского водохранилища».

25 июня «Минскводоканал» рекомендовал жителям Московского и Фрунзенского районов использовать воду из кранов только для хозяйственных нужд. За ночь проблема не решена, а гражданам обещают сделать перерасчет за некачественную воду.

В связи с многочисленными обращениями минчан Генеральная прокуратура начала проверку ситуации с водой. Привлечены специалисты в том числе санитарно-эпидемиологических служб.

«В ходе проверочных мероприятий будет дана оценка соблюдению требований к содержанию, эксплуатации источников и систем питьевого водоснабжения, гигиенических требований к качеству воды, а также - действиям должностных лиц организаций, оказывающих услуги водоснабжения», - сообщается на сайте ведомства.