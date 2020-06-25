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Где в Минске стоят цистерны с питьевой водой: МЧС составило карту
Источник материала: БДГ
Служба МЧС составила для жителей Минска карту мест, где можно набрать питьевой воды.
Об этом пресс-служба ведомства
«Прямо сейчас мы заполняем карту, на которой отмечены подразделения МЧС, где любой человек может набрать воду питьевого качества. Новые точки добавляются в эти минуты, мы сообщим, когда добавление закончится», -
Пока что на карте не обозначены точки в Московском и Фрунзенском районе, где нормальной воды нет уже вторые сутки. Надеемся, что скоро они появятся.
Где сегодня стоят цистерны с водой
Тем временем телеграм-канал Мингорисполкома и «Минскводоканал»
Напомним, в среду в соцсетях появились сообщения жителей Минска, о том, что воду из-под крана использовать невозможно из-за сильного неприятного запаха. Пользователи также сообщали о цистернах с питьевой водой на отдельных улицах, у которых собираются длинные очереди. В кранах квартир со вчерашнего дня сохраняется неприятный запах. Очереди за водой к артезианским источникам выстраиваются с раннего утра.
В «Минскводоканале» сообщали, что неприятный запах воды связан с «изменением температурного режима и изменением температуры исходной воды, приходящей на очистную водопроводную станцию с Вилейского водохранилища».
25 июня «Минскводоканал»
В связи с многочисленными обращениями минчан Генеральная прокуратура начала проверку ситуации с водой. Привлечены специалисты в том числе санитарно-эпидемиологических служб.
«В ходе проверочных мероприятий будет дана оценка соблюдению требований к содержанию, эксплуатации источников и систем питьевого водоснабжения, гигиенических требований к качеству воды, а также - действиям должностных лиц организаций, оказывающих услуги водоснабжения», - сообщается на сайте ведомства.
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Служба МЧС составила для жителей Минска карту мест, где можно набрать питьевой воды. Об этом пресс-служба ведомства написала в своем Telegram-канале.
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