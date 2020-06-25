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В Дзержинском районе столкнулись три автомобиля. Пострадал мужчина

25.06.2020 13:04 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Дзержинском районе столкнулись три автомобиля. 

По информации МЧС, авария случилась днем 24 июня около деревни Петковичи. Произошло ДТП с участием трех автомобилей. Требовалась помощь в деблокировке пострадавшего.   

В Дзержинском районе столкнулись три автомобиля. Пострадал мужчина
Фото: МЧС

Из легковушки Toyota был деблокирован водитель. Его доставили в больницу с травмами различной степени тяжести.    

Водители двух других автомобилей не пострадали.    

В Солигорском районе перевернулся Renault, пострадала несовершеннолетняя пассажирка (читать далее).    

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Новости Беларуси. В Дзержинском районе столкнулись три автомобиля.  По информации МЧС, авария случилась днем 24 июня около деревни Петковичи. Произошло ДТП с...
 
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