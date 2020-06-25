|
В Дзержинском районе столкнулись три автомобиля. Пострадал мужчина
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Дзержинском районе столкнулись три автомобиля.
По
Из легковушки Toyota был деблокирован водитель. Его доставили в больницу с травмами различной степени тяжести.
Водители двух других автомобилей не пострадали.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. В Дзержинском районе столкнулись три автомобиля. По информации МЧС, авария случилась днем 24 июня около деревни Петковичи. Произошло ДТП с...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)