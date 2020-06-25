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БРСМ доставит воду пожилым минчанам: организованы горячие телефонные линии
Источник материала: ОНТ
Белорусским республиканским союзом молодежи была организована работа горячих телефонных линий по доставке питьевой воды пожилым минчанам. Об этом
Оставить заявку можно по телефонам:
- Фрунзенский район: 204-40-91 и 396-98-01 (ТЦСОН)
- Московский район: 200-85-50 и 372-25-26 (ТЦСОН).
Помимо этого волонтеры организации будут дежурить в местах привоза чистой воды, чтобы помочь пожилым и мамам с детьми донести воду до их квартир.
Планируется задействовать для этой работы порядка 50 волонтеров.
Фото: группа «Вконтакте» БРСМ
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Белорусским республиканским союзом молодежи была организована работа горячих телефонных линий по доставке питьевой воды пожилым минчанам. Об этом рассказали в...
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