БРСМ доставит воду пожилым минчанам: организованы горячие телефонные линии

Источник материала: ОНТ

Белорусским республиканским союзом молодежи была организована работа горячих телефонных линий по доставке питьевой воды пожилым минчанам. Об этом рассказали в БРСМ.

«Волонтеры БРСМ «Доброе сердце» помогут одиноко проживающим пожилым гражданам Московского и Фрунзенского районов столицы с доставкой питьевой воды. Заявки можно оставить в территориальных центрах социального обслуживания населения либо позвонить на горячую линию БРСМ. Затем наши волонтеры закупят и доставят питьевую воду одиноко проживающим гражданам», — цитирует БелТА слова секретаря организации Александры Гончаровой.

Оставить заявку можно по телефонам:

- Фрунзенский район: 204-40-91 и 396-98-01 (ТЦСОН)

- Московский район: 200-85-50 и 372-25-26 (ТЦСОН).

Помимо этого волонтеры организации будут дежурить в местах привоза чистой воды, чтобы помочь пожилым и мамам с детьми донести воду до их квартир.

Планируется задействовать для этой работы порядка 50 волонтеров.





Фото: группа «Вконтакте» БРСМ

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