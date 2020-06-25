«Это из России идет информация». Лукашенко рассказал о «жутких фейках» против действующей власти

Источник материала: Ежедневник

фото: newsbel.by

Обсудить эту проблему президент Беларуси намерен с Владимиром Путиным. Президент Беларуси уверен, что в России перед ним извинятся и снимут скандальные публикации.

25 июня, говоря о ситуации в Беларуси, Александр Лукашенко заявил о вбросах, которые «его просто удивляют». "Сегодня мне доложили (хотя это было давно, никто не докладывал), что у одного из моих сыновей в Швейцарии 840 млн долларов. Направьте туда по дипломатическим каналам письмо: кто хочет забрать эти деньги, пусть немедленно заберет", - заявил президент. Он полагает, что фальсифицированной информации верят люди, которые не разбираются в банковских документах. Власти придется «с этим жить и бороться, предупредил Лукашенко.

Высказался также президент и по поводу источников фейков. По его словам, это подбрасывается структурами "бабичевскими", "незыгарями" из России. «Это не наше, это из России идет информация. Потом они извинятся, снимут. Но людям то в мозги уже вбросили это", - сказал Лукашенко.

Президент также прокомментировал слухи о протестных настроениях в Службе Безопасности. «Кто-то уходил и удостоверение с собой забрал, сейчас печатает, что он против власти. Это невероятно, чтобы, увольняясь из Службы Безопасности, человек хоть на час оставил у себя удостоверение. Он сначала сдает оружие, удостоверение, потом получает обходной лист и прочее…, - пояснил президент. - Люди, особенно молодежь, которые там сидят (в телеграмм-каналах. - Прим.), этого же не понимают. И они смотрят: даже в Службе Безопасности против президента. Вот такие фейки, и мы с этим должны жить. Но мы должны держать голову на плечах и людям разъяснять, что происходит".

Лукашенко снова подчеркнул, что за подобными вбросами стоят «кукловоды», «и с одной, и с другой стороны». «И в Польше живут, и из России подкидывают. Мы об этом с президентом Путиным поговорим в ближайшее время при встрече, но эта ситуация очень сложная, - признал президент. - Применяются самые современные фальшивые технологии, идет вмешательство из-за рубежа в наши выборы, внутренние дела".

Впрочем, констатировал Лукашенко, угрожать кому-то Беларусь в связи с этим не может: «Мы не можем взять ядерную боеголовку, размахивать и кричать, или говорить о гиперзвуковом оружии, что мы вам ответим. Мы обычная среднеевропейская страна, миролюбивая, нацеленная на спокойную жизнь".

Когда Лукашенко намерен обсудить с Владимиром Путиным данную проблему, пока неизвестно. Возможно, у белорусского президента будет такая возможность 30 июня, если он примет приглашение Путина посетить церемонию открытия мемориального комплекса под Ржевом.