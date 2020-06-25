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Увеличен набор на медицинские специальности. Куда ещё планируют принять больше студентов
Источник материала: СТВ
Сколько студентов готовы принять учебные заведения в этом году, рассказали в программе
Ремма Герловская, консультант управления высшего образования Главного управления профессионального образования Министерства образования Республики Беларусь:
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Сколько студентов готовы принять учебные заведения в этом году, рассказали в программе «Новое утро» на РТР-Беларусь. Белорусские вузы-2020: когда подавать документы...
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