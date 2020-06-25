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Увеличен набор на медицинские специальности. Куда ещё планируют принять больше студентов

25.06.2020 14:07 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Сколько студентов готовы принять учебные заведения в этом году, рассказали в программе «Новое утро» на РТР-Беларусь.

Белорусские вузы-2020: когда подавать документы и куда обращаться с вопросами

Ремма Герловская, консультант управления высшего образования Главного управления профессионального образования Министерства образования Республики Беларусь:
Цифры приема мы уже утвердили до 1 апреля, доведены они общественности путем опубликования на сайтах учреждения высшего образования. В этом году мы слегка увеличили план приема на бюджет, на платное на уровне высшего образования. Планируем принять более 55 тысяч человек: на бюджет – более 27 тысяч, на платной основе – более 28 тысяч. Если говорить о разрезе каких специальностей, где мы увеличили, то это на медицинские специальности прием увеличен, на естественно-научные специальности, специальности физической культуры и педагогические.

Люди в материале: Ремма Герловская

 
 
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Сколько студентов готовы принять учебные заведения в этом году, рассказали в программе «Новое утро» на РТР-Беларусь. Белорусские вузы-2020: когда подавать документы...
 
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