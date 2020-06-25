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Пройти ЦТ в резервные дни: какие причины считают уважительными для переноса?

25.06.2020 14:07 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

По каким причинам абитуриенты могут пройти централизованное тестирование в резервные дни, узнали в программе «Новое утро» на РТР-Беларусь.

Ремма Герловская, консультант управления высшего образования Главного управления профессионального образования Министерства образования Республики Беларусь:
Люди, которые не смогли принять участие в рамках основного этапа по уважительным причинам. Хочу сразу отметить, что уважительность причины оценивается оргкомиссией пункта регистрации на централизованное тестирование в рамках резервного этапа. Но министерством образования ежегодно направляются письма в эти пункты, и мы предлагаем определенный перечень этих уважительных причин. Среди них следует отметить сдачу, например, прохождения итоговой аттестации на уровне среднего специального образования, потому что иногда выпускные экзамены совпадают. Есть реалии нашей нынешней ситуации, которые заставляют нас принять во внимание и наличие определенной категории людей, которые должны соблюдать требования о правилах поведения в период самоизоляции. Вот эти лица имеют право также принять участие. Нарушение работы общественного транспорта, которое повлекло за собой опоздание на централизованное тестирование.

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Когда резервные дни?

Ремма Герловская:
19, 21 и 23 июля будет осуществлено прохождение ЦТ в резервные дни.  

Люди в материале: Ремма Герловская

 
 
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По каким причинам абитуриенты могут пройти централизованное тестирование в резервные дни, узнали в программе «Новое утро» на РТР-Беларусь.
 
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