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«МАЗ-СПОРТавто» выступит на ралли-рейде «Золото Кагана» в России
Источник материала: ОНТ
Команда «МАЗ-СПОРТавто» выступит на ралли-рейде «Золото Кагана», которое состоится с 18 по 22 августа в России.
Эту гонку планируется провести в четырехдневном формате. Она пройдет по территории Астраханской области. Как отмечают организаторы, трасса во многом будут напоминать те условия, с которыми гонщики столкнутся на январском «Дакаре».
Напомним, в прошлом году на самом престижном ралли-рейде, проходившем в Саудовской Аравии, белорусский экипаж Сергея Вязовича занял третье место в генеральной квалификации грузовиков. Гонка «Золото Кагана» станет первой после продолжительной паузы. Ведь традиционный «Шелковый путь», запланированный на июль, был в итоге отменен.
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Команда «МАЗ-СПОРТавто» выступит на ралли-рейде «Золото Кагана», которое состоится с 18 по 22 августа в России. Эту гонку планируется провести в четырехдневном...
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