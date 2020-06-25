«МАЗ-СПОРТавто» выступит на ралли-рейде «Золото Кагана» в России

Источник материала: ОНТ

Команда «МАЗ-СПОРТавто» выступит на ралли-рейде «Золото Кагана», которое состоится с 18 по 22 августа в России.

Эту гонку планируется провести в четырехдневном формате. Она пройдет по территории Астраханской области. Как отмечают организаторы, трасса во многом будут напоминать те условия, с которыми гонщики столкнутся на январском «Дакаре».

Напомним, в прошлом году на самом престижном ралли-рейде, проходившем в Саудовской Аравии, белорусский экипаж Сергея Вязовича занял третье место в генеральной квалификации грузовиков. Гонка «Золото Кагана» станет первой после продолжительной паузы. Ведь традиционный «Шелковый путь», запланированный на июль, был в итоге отменен.

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