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Произведены кадровые изменения в руководстве Министерства экономики

25.06.2020 15:05 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Александр Лукашенко 25 июня рассмотрел кадровые вопросы. Изменения коснулись и Министерства экономики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Александр Лукашенко назначил новых глав некоторых диппредставительств Беларуси за рубежом

Первым заместителем главы ведомства стал Юрий Чеботарь. На освободившуюся вакансию замминистра структуры согласована Анжелика Никитина. До этого она возглавляла комитет экономики Витебского облисполкома.

Произведены кадровые изменения в руководстве Министерства экономики

Начальником Департамента экономики и отраслевых программ постоянного комитета Союзного государства согласована Светлана Иванова. Членом Брестского облисполкома  Михаил Лобарев. 

Люди в материале: Александр Лукашенко, Юрий Чеботарь, Анжелика Никитина, Светлана Иванова, Михаил Лобарев

 
 
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко 25 июня рассмотрел кадровые вопросы. Изменения коснулись и Министерства экономики, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
 
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