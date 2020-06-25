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Произведены кадровые изменения в руководстве Министерства экономики
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Александр Лукашенко 25 июня рассмотрел кадровые вопросы. Изменения коснулись и Министерства экономики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Первым заместителем главы ведомства стал Юрий Чеботарь. На освободившуюся вакансию замминистра структуры согласована Анжелика Никитина. До этого она возглавляла комитет экономики Витебского облисполкома.
Начальником Департамента экономики и отраслевых программ постоянного комитета Союзного государства согласована Светлана Иванова. Членом Брестского облисполкома – Михаил Лобарев.
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко 25 июня рассмотрел кадровые вопросы. Изменения коснулись и Министерства экономики, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
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