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«Через погромы, агрессию и провокации невозможно движение вперед»: известные белорусы – о важности мирного пути в решении проблем

25.06.2020 14:22 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Через погромы, агрессию и провокации невозможно движение вперед»: известные белорусы – о важности мирного пути в решении проблем
Свое мнение по поводу ситуации, которая складывается в преддверии выборов президента в Беларуси, высказывают медийные персоны нашего государства. Многие из них с тревогой и беспокойством следят за нарастающей агрессией и поляризицей общества.

Александр Солодуха высказал свое мнение по поводу ситуации в стране.



Певец уверен, что в будущем благоустройство коснется всех ДК Беларуси, а для артистов государство создало лучшие условия. Впрочем, как и для детей.



Председатель Белорусской федерации легкой атлетики Вадим Девятовский высказал похожее мнение: стабильность и порядок - это основа поступательного развития общества и созидательного движения. О прогрессе не может быть и речи, если расшатать ситуацию и спровоцировать беспорядки.



Девятовский подчеркнул, что иностранные гости, приезжающие в Беларусь, в первую очередь замечают отсутствие проблем с безопасностью, в любое время суток можно спокойно ходить по улицам.

Схожей точкой зрения поделился директор мемориального комплекса «Брестская крепость-герой» Григорий Бысюк – белорусы должны ценить мирную жизнь в родной стране.



Бысюк добавил, что очень печально осознавать человеческие потери на фронтах, но еще страшнее, когда люди могут погибнуть в мирное время.



Члены Союза писателей Беларуси также призывают сограждан выразить свою точку зрения мирным, конституционным путем, придя на избирательные участки и заполнив бюллетени.


Председатель Союза писателей Беларуси Николай Чергинец подчеркнул, что люди не задумываются о том, что предлагают оппозиционеры, ведь ни один из них не высказался по поводу экономики, например.

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Свое мнение по поводу ситуации, которая складывается в преддверии выборов президента в Беларуси, высказывают медийные персоны нашего государства. Многие из них с...
 
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