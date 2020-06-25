«Через погромы, агрессию и провокации невозможно движение вперед»: известные белорусы – о важности мирного пути в решении проблем

Певец уверен, что в будущем благоустройство коснется всех ДК Беларуси, а для артистов государство создало лучшие условия. Впрочем, как и для детей.

свое мнение по поводу ситуации в стране.

Свое мнение по поводу ситуации, которая складывается в преддверии выборов президента в Беларуси, высказывают медийные персоны нашего государства. Многие из них с тревогой и беспокойством следят за нарастающей агрессией и поляризицей общества.

Председатель Белорусской федерации легкой атлетики Вадим Девятовский

похожее мнение: стабильность и порядок - это основа поступательного развития общества и созидательного движения. О прогрессе не может быть и речи, если расшатать ситуацию и спровоцировать беспорядки.

Девятовский подчеркнул, что иностранные гости, приезжающие в Беларусь, в первую очередь замечают отсутствие проблем с безопасностью, в любое время суток можно спокойно ходить по улицам.

Схожей точкой зрения

директор мемориального комплекса «Брестская крепость-герой» Григорий Бысюк – белорусы должны ценить мирную жизнь в родной стране.

Бысюк добавил, что очень печально осознавать человеческие потери на фронтах, но еще страшнее, когда люди могут погибнуть в мирное время.

Члены Союза писателей Беларуси также

сограждан выразить свою точку зрения мирным, конституционным путем, придя на избирательные участки и заполнив бюллетени.