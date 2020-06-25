«Ливерпуль» находится в шаге от завоевания победы в чемпионате Англии по футболу

Источник материала: ОНТ

В футбольном чемпионате Англии проходят матчи 31-го тура. И главный вопрос – когда «Ливерпуль» завоюет чемпионский титул – может решиться уже сегодня.

Лидер турнирной таблицы накануне не имел проблем в домашнем поединке с «Кристал Пэлас» – 4:0. Команда Юргена Клоппа набрала 86 очков, и теперь ей нужно выиграть лишь один матч, чтобы обеспечить себе победу в турнире. Однако это может случиться и раньше. Вечером ближайший преследователь «Манчестер Сити» в гостях встретится с лондонским «Челси». И если коллектив Хосепа Гвардиолы потеряет очки в этой игре, «Ливерпуль» оформит чемпионский титул уже сегодня.

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