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«Ливерпуль» находится в шаге от завоевания победы в чемпионате Англии по футболу

25.06.2020 14:43 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Ливерпуль» находится в шаге от завоевания победы в чемпионате Англии по футболу

В футбольном чемпионате Англии проходят матчи 31-го тура. И главный вопрос – когда «Ливерпуль» завоюет чемпионский титул – может решиться уже сегодня. 

Лидер турнирной таблицы накануне не имел проблем в домашнем поединке с «Кристал Пэлас» – 4:0. Команда Юргена Клоппа набрала 86 очков, и теперь ей нужно выиграть лишь один матч, чтобы обеспечить себе победу в турнире. Однако это может случиться и раньше. Вечером ближайший преследователь «Манчестер Сити» в гостях встретится с лондонским «Челси». И если коллектив Хосепа Гвардиолы потеряет очки в этой игре, «Ливерпуль» оформит чемпионский титул уже сегодня.   

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В футбольном чемпионате Англии проходят матчи 31-го тура. И главный вопрос – когда «Ливерпуль» завоюет чемпионский титул – может решиться уже сегодня.  Лидер...
 
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