В Слуцке тренировки по дрифту станут открытыми для всех желающих

Источник материала: Слуцк Город





Теперь тренировки по дрифту на слуцком стадионе ДОСААФ станут открытыми для всех желающих, а для зрителей вход будет свободным.

С 27 июня на слуцком стадионе ДОСААФ будут проходить открытые тренировки по дрифту, и уже в ближайшую субботу пройдут мини-соревнования. Кроме того, в этот день гости мероприятия смогут увидеть показательные выступления гонщиков, воспитанников стадиона.

Организаторы настоятельно рекомендуют перед началом тренировок проверять и устранять течь масла в автомобиле. В противном случае авто не будет допущено к участию. Также при себе желательно иметь брезентовые подстилки в тех.парке.

Первое открытое мероприятие пройдёт 27 июня на слуцком стадионе ДОСААФ с 11.00 до 17.00.

Slutsk-Gorod.by