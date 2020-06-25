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В Слуцке тренировки по дрифту станут открытыми для всех желающих
25.06.2020 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
Теперь тренировки по дрифту на слуцком стадионе ДОСААФ станут открытыми для всех желающих, а для зрителей вход будет свободным.
С 27 июня на слуцком стадионе ДОСААФ будут проходить открытые тренировки по дрифту, и уже в ближайшую субботу пройдут мини-соревнования. Кроме того, в этот день гости мероприятия смогут увидеть показательные выступления гонщиков, воспитанников стадиона.
Первое открытое мероприятие пройдёт 27 июня на слуцком стадионе ДОСААФ с 11.00 до 17.00.
Slutsk-Gorod.by
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Теперь тренировки по дрифту на слуцком стадионе ДОСААФ станут открытыми для всех желающих, а для зрителей вход будет свободным.
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