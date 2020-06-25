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Женщина-водитель, которая сбила велосипедистку на бульваре, уехала с места ДТП. Так нельзя

25.06.2020 14:55 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Госавтоинспекция области напоминает водителям, что, если вы стали участником дорожно-транспортного происшествия, необходимо вызвать ГАИ и оставаться на месте. Даже если пострадавших нет, а пешеход или велосипедист, на которого вы, к примеру, совершили наезд, убеждает вас, что он хорошо себя чувствует, отступления от вышеуказанного правила не допустимо. Человек может обратиться за медицинской помощью позже, и у него диагностируют травмы, а вас привлекут к ответственности.

Женщина-водитель, которая сбила велосипедистку на бульваре, уехала с места ДТП. Так нельзя

Подобная ситуация произошла вчера в центре Бреста около 18:30 часов. По предварительной информации, брестчанка, 1993 года рождения, управляя автомобилем «Опель Зафира», двигалась по проспекту Машерова. Осуществляя маневр правого поворота на бульвар Космонавтов и двигаясь на разрешающий сигнал светофора, водитель не предоставила преимущество велосипедистке, 1980 года рождения, двигавшейся по велодорожке также на «зеленый» сигнал.

После произошедшего горожанка вызвала скорую помощь, дождалась ее приезда, оставила свои контакты жительнице областного центра и уехала с места ДТП, услышав от велосипедистки, что она не пострадала. Последней же оказали медицинскую помощь и отпустили домой.

В отношении водителя составлены два административных материала за создание аварийной обстановки и оставление места ДТП.

ГАИ в очередной раз акцентирует внимание, что перекрестки являются аварийно-опасными участками дорог. Здесь на «зеленый» могут двигаться как водители, так и пешеходы, велосипедисты. Чтобы избежать дорожных аварий, как от одних, так и от других требуются неспешность и внимательность. Велосипедисты должны понимать, что велодорожка не гарантирует стопроцентную защищенность от наездов. Водители нередко во время поворота не успевают заметить стремительно движущийся двухколесный транспорт. Именно поэтому владельцам «железных коней» и пешеходам следует перед началом пересечения проезжей части убедиться в безопасности перехода, встретиться глазами с водителями и удостовериться, что их видят и пропускают.

Водителям же при приближении к пешеходным переходам нужно двигаться с такой скоростью, которая позволит затормозить и пропустить других участников дорожного движения. И, конечно же, от всех необходимо соблюдение ПДД и элементарная вежливость на дороге.

 
Теги: Брест
 
 
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  Госавтоинспекция области напоминает водителям, что, если вы стали участником дорожно-транспортного происшествия, необходимо вызвать ГАИ и оставаться на месте....
 
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