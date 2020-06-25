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Госавтоинспекция 26 июня проведёт Единый день безопасности дорожного движения

25.06.2020 — Разное | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Госавтоинспекция 26 июня проведёт Единый день безопасности дорожного движения

Госавтоинспекция 26 июня проведет Единый день безопасности дорожного движения под девизом «Обгон должен быть безопасным!». Об этом корреспонденту pinsknews.by сообщили в группе по агитации и пропаганде ГАИ УВД.

Вопреки напоминанию ГАИ о важности соблюдения безопасной скорости водители все равно часто пренебрегают этим, а также совершают необдуманные обгоны, что нередко приводит к дорожным авариям с тяжелыми последствиями как для транспортных средств, так и для людей. С целью минимизирования таких ДТП сотрудники ГАИ в последнюю пятницу месяца напомнят всем, что обгон должен быть безопасным.

Стоит отметить, что даже опытные водители не всегда различают понятия: «обгон» и «опережение», не говоря уже о тех, кто за рулем непродолжительное время. Напомним, обгон – это опережение одного или нескольких движущихся транспортных средств, связанное с выездом на встречную полосу движения (сторону проезжей части дороги). Опережение – это движение транспортного средства со скоростью, превышающей скорость попутно движущегося транспортного средства (транспортных средств).

Обгон является одним из самых опасных из существующих маневров. К его осуществлению следует относиться особенно тщательно.

ПДД предусматривает много случаев, когда он воспрещается. К примеру, этот маневр запрещен на пешеходных переходах, железнодорожных переездах. Нельзя обгонять обгоняющего, совершать так называемый «двойной обгон». Также водитель должен руководствоваться пунктом 92 Правил дорожного движения, который предусматривает обязанность водителя убедиться в том, что полоса движения, на которую он намерен выехать, свободна, и своими действиями он не создаст угрозу безопасности дорожного движения, не заставит участников дорожного движения изменить направление и (или) снизить скорость движения.

За нарушение правил обгона согласно ч. 8 ст. 18.14 КоАП Республики Беларусь предусматривается штраф в размере от двух до десяти базовых величин с лишением права управления транспортными средствами сроком до одного года или без лишения.

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