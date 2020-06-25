За буйки не заплывать, или Как оберегается порядок на пляжах

Жаркий июньский день. Прекрасное время, чтобы позагорать на пляже под шум озера или отдохнуть в тени деревьев. К сожалению, иногда идиллию отдыха на лоне природы прерывают нерадивые граждане, которые и сами отдыхать не умеют, и другим мешают. Дабы избежать таких случаев, представители молодежных отрядов охраны правопорядка БРСМ совместно с правоохранителями блюдут за порядком у водоемов.

На пошлой неделе корреспондент «КС» вместе с вриод заместителя начальника ООПП Смолевичского РОВД майором милиции Дмитрием Белым и бойцами МООП Анастасией Таболич и Владиславом Василевым отправились на городской пляж у Смолевичского водохранилища. Цель совместной работы – предупредить трагедию, призвать граждан быть внимательными и не пренебрегать правилами безопасности.

Обновленный пляж в Смолевичах полюбился горожанам и гостям города. Это видно по тому, как он заполнен даже в полдень буднего дня: здесь и мамы с детьми, и компании друзей, и парочки, и одиноко отдыхающие горожане.

Летнее солнышко радует своими горячими лучами. Желая насладиться им вдоволь, многие напрочь забывают о правилах безопасности: некоторые купаются в неразрешенных для этого места, другие заплывают за буйки, находятся и те, кто любят пошуметь на пляже… Не понятно поведение и родителей, которые пренебрегают не только своей безопасностью, но и ставят под угрозу безопасность детей. К счастью, такие случаи в большей степени являются негативным исключением из правил.

Во время нашего совместного рейда члены патруля беседовали с отдыхающими, акцентировали внимание на недопущении купания в состоянии алкогольного опьянения, рассказывали о последствиях купания в неустановленных местах, родителям напоминали о необходимости строгого контроля за детьми в воде.

Как рассказал вриод заместителя начальника ООПП Смолевичского РОВД Дмитрий Белый, с наступлением весенне-летнего периода учащаются случаи распития спиртных напитков на пляжах, в общественных местах, а с открытием пляжного сезона все чаще можно увидеть тех, кто любят искупнуться в запрещенных местах.

– Охрана общественного порядка в местах массового отдыха граждан осуществляется ежедневно, – рассказал Дмитрий Петрович. – А в выходные и праздничные дни рейдовые мероприятия проводятся в усиленном режиме. На постоянной основе помощь в обеспечении порядка нам оказывают бойцы молодежных отрядов охраны правопорядка. Они наравне с сотрудниками милиции проводят профилактическую работу с отдыхающими.

Активистка отряда МООП Анастасия Таболич рассказала, что основная задача работы отрядов – профилактика притуплений и правонарушений в местах массового отдыха граждан и профилактика несчастных случаев на воде, а также оказание экстренной медпомощи нуждающимся.

Анастасия призналась, что работать в отряде ей нравится.

– Если есть свободное время, почему бы не провести его с пользой? – рассуждает девушка.

Солидарен с ней и напарник Владислав Васильев.

Молодой человек отметил, что чаще всего встречаются такие нарушения как распитие алкоголя на пляже и купание в нетрезвом виде. Однако во время нашего совместного рейда таких случаев не было замечено. Будем надеяться, что на это повлияло не то, что рейд проходил в будний день, а сознательное отношение граждан к собственной безопасности. Ведь помните, что никто не позаботится о вас так, как вы сами. Берегите себя и наслаждайтесь летом без нарушений правил безопасности.

Справочно:

Напомним, что в Смолевичском районе официально разрешены для купания

Дубровское, Петровичское и Смолевичское водохранилища.

Лидия СУДНИКОВИЧ.

Фото автора.







