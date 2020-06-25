Вечером 20 июня спасателям Смолевичского районного отдела по чрезвычайным ситуациям поступило сообщение о возгорании бани в агрогородке Курково.

– По прибытии к месту вызова подразделений МЧС установлено, что возгорание владельцы участка ликвидировали самостоятельно. В результате пожара огнем незначительно повреждены перекрытия и кровля бани, – рассказали в РОЧС. – Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия – нарушение правил эксплуатации печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств (перекал печи).

МЧС напоминает, что если вы планируете строить баню, необходимо обратить внимание на некоторые правила:

— печь должна быть заводского изготовления либо теплоемкая, установленная профессиональными печниками с выполнением отступки и разделки и обязательно с установкой предтопочного листа;

— баню не следует строить вблизи жилых домов и хозяйственных построек;

— при желании, по контуру парильного отделения можно проложить перфорированный сухотруб – он служит для снижения температуры в парильном отделении при возникновении пожара.

Когда баня уже построена, не забывайте также и по правилам ее эксплуатировать:

— периодически прочищайте дымоход от сажи;

— не используйте для розжига горючие и легковоспламеняющие жидкости;

— не допускайте перегрева и перекала печи – в противном случае на теле печи могут появиться трещины, а это чревато возникновением загорания сгораемых конструкций бани;

— если у вас все-таки произошел пожар или вы стали его свидетелем – не паникуйте, немедленно покиньте горящее здание и сообщите спасателям по телефону 101 или 112.

Лидия СУДНИКОВИЧ.