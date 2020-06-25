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В рядах спасателей – пополнение. Более 300 специалистов выпустились из университета гражданской защиты МЧС
Источник материала: ОНТ
И в огонь, и в воду! В рядах спасателей – пополнение. Больше 300 молодых специалистов стали выпускниками университета гражданской защиты МЧС.
С отличием ВУЗ закончили семь человек, у двоих в кармане – золотая медаль. Долгожданные лейтенантские погоны легли на плечи 141 выпускника. Сегодня для них день, воспоминания от которого хотелось бы пронести через всю профессиональную жизнь. Дипломы вчерашним студентам вручал лично министр по чрезвычайным ситуациям. Молодые офицеры также заложили памятную плиту выпуска 2020, в последний раз маршем прошлись по плацу спасательного ВУЗа.
С белорусским дипломом домой – в Азербайджан, Россию, Казахстан и Украину – вернется 61 молодой специалист. Большинству из них присвоены степени магистров управления и технических наук. Четыре года назад эти ребята выбрали в качестве места учебы университет гражданской защиты МЧС.
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В рядах спасателей – пополнение. Более 300 специалистов выпустились из университета гражданской защиты МЧС
И в огонь, и в воду! В рядах спасателей – пополнение. Больше 300 молодых специалистов стали выпускниками университета гражданской защиты МЧС. С отличием ВУЗ...
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