|
Нейрохирург объяснила шуточным рисунком, откуда берется бессонница
Источник материала: ОНТ
Нейрохирург Рут Митчелл
Митчелл показывает, что во время бодрствования напряжение скапливается в нижней части тела. Пытаясь уснуть, человек ложится в кровать и принимает горизонтальное положение. Рут шутит, что напряжение разливается по телу, подбираясь к мозгу. Так нейрохирург объяснила тайну бессонницы.
Рисунок нейрохирурга собрал в Twitter почти 50 тысяч отметок «Нравится» и около 13 тысяч ретвитов.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Нейрохирург Рут Митчелл опубликовала в своем Twitter шуточный рисунок, которым объяснила природу бессонницы. Митчелл показывает, что во время бодрствования...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)