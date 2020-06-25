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Нейрохирург объяснила шуточным рисунком, откуда берется бессонница

25.06.2020 16:06 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Нейрохирург объяснила шуточным рисунком, откуда берется бессонница

Нейрохирург Рут Митчелл опубликовала в своем Twitter шуточный рисунок, которым объяснила природу бессонницы. 

Митчелл показывает, что во время бодрствования напряжение скапливается в нижней части тела. Пытаясь уснуть, человек ложится в кровать и принимает горизонтальное положение. Рут шутит, что напряжение разливается по телу, подбираясь к мозгу. Так нейрохирург объяснила тайну бессонницы.


Рисунок нейрохирурга собрал в Twitter почти 50 тысяч отметок «Нравится» и около 13 тысяч ретвитов.

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Нейрохирург Рут Митчелл опубликовала в своем Twitter шуточный рисунок, которым объяснила природу бессонницы.  Митчелл показывает, что во время бодрствования...
 
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