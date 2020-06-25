«Думала, попью - и все пройдет». Какие жалобы на здоровье появились у минчан во время проблем с водой

Источник материала: Tut.by

До момента, пока «Минскводоканал» дал рекомендацию использовать воду только на хозяйственно-бытовые нужды, многие успели приготовить еду, выпить стакан воды… С жалобами на плохое самочувствие в редакцию TUT.BY написали около 20 человек. Симптомы у них похожие: тошнота, рвота, диарея (если пили воду), высыпания (если был контакт с кожей). Почти все не обращались к врачам, поскольку не посчитали свои жалобы настолько серьезными. Многие уже в порядке. Поговорили с минчанами, которым нечем объяснить ухудшение самочувствия, кроме как плохой водой.



Фото носит иллюстративный характер. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

«Не может же это быть от чашки кофе?»

31-летняя Карина Грудько живет на улице Лобанка (Фрунзенский район). Утром 24 июня она умылась, выпила чашку кофе. Вода показалась ей странной, но кофе, анализирует минчанка, перебивает запахи. Вернувшись домой после полудня, Карина проверила воду — пить ее было нельзя.

— Уже когда ехала с работы, почувствовала недомогание, но подумала: не может же это быть от чашки кофе? А к вечеру стало плохо: начались тошнота, боль в животе и диарея, симптомы очень похожи на пищевое отравление. Экстренно купили в аптеке препарат от отравления и активированный уголь — почитала в интернете, что его обязательно при отравлении пить. Примерно за три часа все прошло, хотя и ночью, и сегодня еще немного подташнивает, есть головокружение. Но обращаться к медикам пока не вижу смысла.

Ни мыться, ни тем более пить воду из-под крана Карина больше не стала: на пару дней закупила бутыли в магазине, а детей отправила к бабушке и дедушке, чтобы они случайно не выпили такой воды. Собственный план спасения на выходные — дача: там с водой все в порядке. А за это время, надеется минчанка, ситуация наладится.

«Подумала, выпью воды и все пройдет»

26-летняя Валерия Яковлева живет на улице Чайлытко (Фрунзенский район). Рассказывает, что первые проблемы с водой заметила еще позавчера:

— Вода отдавала железом, но еще не так ярко. Дома как раз закончилась бутилированная, и я целый день пила из-под крана. Примерно через час-полтора после первого стакана почувствовала тошноту и ломоту в теле, поднялась температура. К врачам обращаться не стала: подумала, то ли погода, то ли обычное отравление — попью воды и все пройдет.

Вечером и утром следующего дня Валерия сходила в душ, после в глазах ощущалось жжение. На тот же симптом пожаловалась сестра после ванны. К обеду Валерия узнала, что с водой в ее районе могут быть проблемы, да и неприятный запах стал более интенсивным. Пользоваться водой из-под крана она перестала.



Фото носит иллюстративный характер. Фото: Денис Зеленко, TUT.BY

Самочувствие нормализовалось еще вчера. Валерия не считает, что недомогание могло быть вызвано чем-то еще, кроме воды:

— Я за день из-за тошноты съела только два яблока, — объясняет она. — Сегодня вода из крана коричневатая и пахнет, как и вчера.

«Уеду на дачу, где своя вода»

18-летняя Валерия Болтунова — студентка, живет вместе с мамой и младшей сестрой на Рафиева (Московский район). Вчера, проснувшись около девяти утра, умылась, почистила зубы, ополоснула клубнику.

— Ягоды еле доела — неприятный привкус остался. Сестра тоже ела вымытые под краном фрукты — но не клубнику, как я, — подчеркивает девушка. — Через час-полтора у обеих, простите, понос. Температуры не было, но сильно болел живот выше пупка. У меня боль продлилась до шести вечера. Ничего не ела, пила уголь. Скорую вызывать не захотела: врачи и так сейчас устают, не хочется их напрягать. А младшая сестра быстрее почувствовала себя нормально: поехала в аквапарк.



Фото носит иллюстративный характер. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Когда стало понятно, что с водой что-то не то, Валерия обошла четыре магазина по соседству — смогла купить только минералку.

— Мама специально поехала в центр, взяла огромные пятилитровые бутылки. Доехала на метро, а оттуда я вызвала ей такси. Двоюродная сестра тоже выбиралась за водой в другой район: поблизости не нашла.

Сегодня с утра, описывает Валерия, ей все еще было нехорошо: подташнивало. Вода из-под крана не так сильно, но пахнет.

— Если бы это не было связано с водой, вряд ли бы у меня и сестры самочувствие изменилось в одно время. Я возмущена тем, что нам говорят: эта вода хорошая. Думаю, поеду на дачу, где своя вода — сомневаюсь, что за пару дней в городе все решится.

«Дочка чувствовала, что ее подташнивает»

Минчанка Светлана Левитина живет с дочкой на улице Есенина (Московский район). Она рассказывает: дочь почувствовала недомогание после того, как пила чай утром.

— Дочка приняла душ, спросонья она не поняла, что вода воняет. У нас из-под крана и так все время хлоркой пахнет, а тут запах изменился — он был другой. Воду для чая после дочка брала из фильтра. Даже это не спасло — все равно с запахом. Дочке надо было уходить на консультацию по учебе. Когда уходила, сказала: не понимает, что с водой и чувствует, что ее подташнивает.

Светлана и сама заметила утром неладное, когда пошла умываться: говорит, кожа на руках словно «скукожилась». По словам женщины, такую реакцию она замечала, когда в воде много хлорки или другой химии.



Фото носит иллюстративный характер. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Когда дочь вернулась, Светлана дала ей абсорбирующие таблетки, так как уже прочитала, что происходит с водой в двух районах Минска.

Светлана рассказывает, что раньше похожие ситуации были: в жару в воду будто добавляли больше хлорки. Но такое случалось редко. В этот раз никто об особенностях воды не предупредил, в «Минскводоканал» женщина не дозвонилась, информацию узнала из интернета.

Спустя сутки, как рассказала Светлана, у дочки до сих пор расстройство желудка, а у нее самой все еще есть аллергическая реакция от воды на руке.

— Дочка говорит, что чувствует, как у нее болит желудок. В скорую не обращались, я думаю, мы сами справимся, не хочется в данной ситуации гонять людей лишний раз. Я за ее состоянием слежу, ухудшения нет, просто она сама по себе чувствительная.

«Водой из-под крана сейчас не пользуемся: страшно»

36-летняя Татьяна с мужем и двумя маленькими детьми живет на улице Каменногорской (Фрунзенский район). Свою фамилию она попросила не указывать: работает в государственной организации.

— Вчера утром резкого запаха я не заметила, но попахивало будто йодом. Я успела постирать, посуду помыть, детям еду приготовить… Тот еще енот-полоскун, — улыбается мама. — Да и дети постоянно что-то разливают: приходится мыть, вытирать.

Татьяна носит контактные линзы. Прежде чем надеть их, вымыла руки. Сильное пощипывание в глазах не проходило около получаса.



Такие ранки вчера появились на руке. Фото: из личного архива Татьяны.

— А потом я начала замечать, что «разъедает» кожу рук, а запах воды усиливается. Нашла статью на TUT.BY о том, что с водой проблемы, позвонила маме в Сухарево: оказалось, у них «вода воняет так, что катастрофа».

Пьет семья только бутилированную воду — она всегда есть с запасом. Дети завтракали кашей (вода из-под крана, но фильтрованная). Хорошо, что на обед был вчерашний суп. А свежеприготовленное картофельное пюре Татьяна, узнав новости, выбросила. Вечером муж отправился пополнить запасы воды.

— На машине покатался по нашему району и где-то нашел — это было уже около 11. А сегодня привез 20-литровую бутыль из-под крана в другом районе. Водой из-под нашего крана сейчас не пользуемся: страшно.

Татьяна говорит, что вчера ощущала слабость. На правой ладони остались трещинки на наружной и тыльной стороне. На левой — сбоку, на указательном пальце. Руки чешутся.

— Вроде как другой причины, кроме воды, раздражению на руках быть не могло: все совпало со вчерашним днем. Утром высыпаний не было, а после полосканий в воде начало щипать кожу, — еще раз перечисляет Татьяна. — До этого у меня бывала аллергия на холод зимой: когда на морозе побудешь, краснела кожа. Сейчас наношу заживляющий крем — если за несколько дней не пройдет, обращусь к врачу. Воду пробовали сегодня слить — запах остается: по-моему, смысла в этом никакого нет.

«Вряд ли аллергическая реакция исчезла бы так быстро»

Анна Чиж вместе с дочкой Варварой третий день в детской инфекционной больнице на Якубовского. Вчера после умывания малышки минчанка увидела: на лице у ребенка появилось большое розовое пятно.



Фото: из личного архива Анны

— Я почувствовала какой-то запах воды, но не обратила внимания. Я сразу подумала, может, пятно — это укус или реакция на питание, но ничего нового в рационе не было, да и пятно прошло через час — вряд ли аллергическая реакция исчезла бы так быстро. Когда обратилась к медперсоналу, они мне принесли бутылочку с водой, поделились всем, что у самих было. Позже уже пришли и сказали, что приехали волонтеры, можно дать свою тару и в нее наберут воды.

Сегодня молодая мама пыталась слить воду, но ничего не изменилось. После такой реакции умывать дочку и умываться самой из-под водопровода Анне перехотелось: родственники снабдили водой.

***

Во время брифинга главный врач Городской станции скорой медицинской помощи Александр Жинко рассказал, сколько минчане из районов, пострадавших от плохого качества воды, обратилось к медикам:

— Мы выехали к 15 пациентам, которые связывали ухудшение своего состояния с употреблением воды. Четырех доставили в стационар. Одна женщина с аппендицитом, но я думаю, что вода к нему отношения не имела. На самом деле оказался аппендицит — сделали операцию. Еще три человека в удовлетворительном состоянии вчера госпитализированы под наблюдение — сегодня планируется их выписка. Сегодня на 11.30 обращений в нашу службу по этому поводу не было.

По словам Александра Жинко, диагнозы обратившимся людям ставили следующие:

— Обострение хронического гастрита, острый гастрит, острый энтероколит — в принципе, можно предполагать, что это связано с потреблением воды. Но точно сказать я не могу, это могут быть и какие-то продукты, не знаю.