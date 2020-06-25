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Депутаты предлагают отменить норму о раздельном содержании лиц, осуждённых за незаконный оборот наркотиков

25.06.2020 16:08 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Поправки в Уголовно-исполнительный кодекс парламентарии рассмотрели сразу в двух чтениях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

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Депутаты предлагают отменить норму о раздельном содержании лиц, осуждённых за незаконный оборот наркотиков

Депутаты предлагают отменить норму о раздельном содержании лиц, осуждённых за незаконный оборот наркотиков. Она была принята декретом № 6 ещё в 2014 году. На такой шаг на этот раз решили пойти, благодаря тому, что число преступлений сократилась в три раза. От передозировки умирает в пять раз меньше людей, чем прежде.  

Депутаты предлагают отменить норму о раздельном содержании лиц, осуждённых за незаконный оборот наркотиков

Марина Ленчевская, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
На мой взгляд, это правильно. Во-первых, это снимает, в том числе, и социальную напряженность в обществе. Во-вторых, это оптимизация финансовых расходов. Я думаю, это позитивное решение, которое будет правильным и необходимым сегодня.

На повестке дня также было утверждение отчётов о бюджете, рассмотрение во втором чтении поправок в законы о третейских судах и изменений в Гражданский и Хозяйственный процессуальный кодексы.

Люди в материале: Марина Ленчевская

 
 
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Новости Беларуси. Поправки в Уголовно-исполнительный кодекс парламентарии рассмотрели сразу в двух чтениях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   «Это...
 
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