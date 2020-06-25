«Раньше тут было болото». Съездили на водохранилище, откуда идет вода в проблемные районы Минска

Источник материала: Tut.by

Вторые сутки в Минске Минск вторые сутки не получает ответов">проблемы с питьевой водой. Особенно остро это ощущается в Московском и Фрунзенском районах, вода в которые поступает в числе прочего из водохранилища Крылово недалеко от столицы. Мы съездили на этот водоем и поговорили с жителями одноименной деревни.





Водохранилище Крылово находится примерно в 15 километрах от Минска — недалеко от трассы на Гродно. Вот это место на карте:

Рядом с водоемом расположена одноименная деревня, к которой ведет бетонная (!) дорога. Не доезжая села, замечаем поворот к водохранилищу, куда запрещен въезд. Проходим примерно двести метров и оказываемся возле огражденного административного здания.





Там нам говорят, что свободного доступа к водохранилищу нет. Охраняющий объект милиционер вежливо рассказывает, куда лучше проехать, чтобы хоть как-то увидеть водоем. В итоге мы направляемся в деревню Крылово.





Тут построено и строится много добротных домов, но остались в селе и старожилы. Они рассказывают, что раньше на месте водохранилища было болото. Но в 60-х годах власти решили сделать тут искусственный водоем для обеспечения питьевой водой жителей Минска.













По рассказам местных жителей, работу провели капитальную и даже устелили дно нового водоема бетонными плитами. Позже появилась и та самая «бетонка» на подъезде к селу. Примерно к 1975 году водохранилище заполнили водой, но тут еще можно было купаться.

Где-то к 1978-му на водоеме установили дамбу, водозабор, поставили охрану и закрыли его для посещения. Рыбу стало можно ловить только зимой и предварительно получив разрешение. Ограждение же появилось здесь совсем недавно — лет 10−12 назад.





















По словам местных, работает эта система примерно так: вода поступает в водохранилище Крылово из Вилейско-Минской водной системы, а оттуда по большим трубам идет на очистную станцию в районе ТЭЦ-4 возле Сухарево, откуда и попадает в минские дома.

При этом местные уверены, что источник сегодняшней проблемы с водой точно не в Крылово, где все под надежной охраной. Люди говорят, что вода здесь сейчас и визуально чистая, и ничем не воняет. Аргумент про жару они тоже считают несостоятельным.

— Если на Немане из-за жары, если помните, погибла рыба, то здесь у нас рыбы дохлой нет. Значит, никакого перегрева не произошло, — уверены люди.





Сами же жители деревни пользуются водой из скважины. Можно сделать и колодец, но чтобы вода была нормальной, надо копать его примерно на 70−100 метров. Дело в том, что Крылово находится на заболоченной местности и при этом на возвышенности.

Но это не мешает некогда небольшой деревне на 20 дворов становиться престижным поселением, где уже сейчас минимум 80 домов, среди которых есть и дорогие, и стильные.













А также недалеко от деревни, уже на другом небольшом водохранилище, находится еще один закрытый объект. Речь о комплексе «Дипсервис Холла» «Крылово», который в народе называют «министерскими дачами».





На въезде туда мы поговорили с еще одним милиционером. Обсудили проблемы с водой — и поехали обратно в Минск: искать, где же источник-то.