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Как снизить давление: диетологи рассказали, что нужно есть регулярно

25.06.2020 15:54 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Как снизить давление: диетологи рассказали, что нужно есть регулярно

Зарубежные врачи-диетологи, результаты исследований которых опубликовал Food News, пришли к выводу, что регулярное употребление свеклы способствует нормализации кровяного давления, пишет «РИА Новости».

Овощ содержит полезные нитраты, которые внутри артерий превращаются в оксид азота, а он в свою очередь расширяет сосуды, помогает снизить давление и улучшить кровообращение. В итоге уменьшается риск сердечного приступа и инсульта.

А еще оксид азота усиливает приток к мозгу крови. Эксперты советуют пить концентрированный свекольный сок для получения максимальной дозы полезных веществ.

Кроме того, выяснилось, что свекла полезна и для спортсменов, особенно для представителей циклических видов спорта. Свекольный сок снижает боль в мышцах и помогает восстановлению после высокоинтенсивных тренировок.

Фото: gastronom.ru

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Зарубежные врачи-диетологи, результаты исследований которых опубликовал Food News, пришли к выводу, что регулярное употребление свеклы способствует нормализации...
 
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