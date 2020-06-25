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Как снизить давление: диетологи рассказали, что нужно есть регулярно
Источник материала: ОНТ
Зарубежные врачи-диетологи, результаты исследований которых опубликовал Food News, пришли к выводу, что регулярное употребление свеклы способствует нормализации кровяного давления,
Овощ содержит полезные нитраты, которые внутри артерий превращаются в оксид азота, а он в свою очередь расширяет сосуды, помогает снизить давление и улучшить кровообращение. В итоге уменьшается риск сердечного приступа и инсульта.
А еще оксид азота усиливает приток к мозгу крови. Эксперты советуют пить концентрированный свекольный сок для получения максимальной дозы полезных веществ.
Кроме того, выяснилось, что свекла полезна и для спортсменов, особенно для представителей циклических видов спорта. Свекольный сок снижает боль в мышцах и помогает восстановлению после высокоинтенсивных тренировок.
Фото: gastronom.ru
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Зарубежные врачи-диетологи, результаты исследований которых опубликовал Food News, пришли к выводу, что регулярное употребление свеклы способствует нормализации...
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