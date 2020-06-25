«Это крутой чел»: голосовой помощник «Яндекса» внезапно забыл, кто такой «Саша три процента»

Источник материала: KYKY

Похоже на то, что у «Алисы» (голосовой помощник «Яндекса») проблемы с памятью. Она больше не помнит, кто такой «Саша три процента». Вот совсем! И на просьбу объяснить, кто же он, отвечает либо «Это чувак из «Битвы экстрасенсов», либо «Это крутой чел».

О том, что «Алиса» понимает, что стоит за мемом про три процента, стало известно в самом начале июня. На ютьюбе появилось видео, где голосовой помощник с легкостью рассказывал, что значит эта фраза. «Саша три процента» – это новое народное прозвище Александра Лукашенко», – говорила «Алиса».

Сейчас справка для тех, кто не знал или кто хочет вспомнить. Мем «Саша три процента» – самый успешный политический мем за всю историю Беларуси, о нем знают и за пределами нашей страны. Мем родился благодаря онлайн-опросам крупных беларуских СМИ, таких как TUT.by и Onliner, а также блогерам. Все они предлагали читателям поиграть в онлайн-выборы президента: проголосовать за того кандидата, который им больше всего нравится. По итогам этих опросов с участием десятков тысяч человек выяснилось, что Александр Лукашенко стабильно набирал в районе 3% голосов. Правда, чиновники быстро спохватились, и вот те самые «голосовалки» приравняли к опросам общественного мнения, касающимся политической ситуации. Это значит, что якобы «политические» опросы разрешается проводить только аккредитованным организациям. Остальные рискуют получить штраф – причем не только издания, но и физлица.

А 22 июня Александр Лукашенко и сам впервые заговорил о «Саше три процента». Он с горечью заметил, что знает, как его называют в сети, и настоятельно попросил людей никогда его не оскорблять. «Я ведь никого из вас не оскорбил. Лично», – объяснился президент. Но соцсети как обычно:

Обложка: телеграм-канал «Чай з малинавым варэннем».