ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

«Это крутой чел»: голосовой помощник «Яндекса» внезапно забыл, кто такой «Саша три процента»

25.06.2020 17:04 — Разное | KYKY  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: KYKY

>

Похоже на то, что у «Алисы» (голосовой помощник «Яндекса») проблемы с памятью. Она больше не помнит, кто такой «Саша три процента». Вот совсем! И на просьбу объяснить, кто же он, отвечает либо «Это чувак из «Битвы экстрасенсов», либо «Это крутой чел». 

О том, что «Алиса» понимает, что стоит за мемом про три процента, стало известно в самом начале июня. На ютьюбе появилось видео, где голосовой помощник с легкостью рассказывал, что значит эта фраза. «Саша три процента» – это новое народное прозвище Александра Лукашенко», – говорила «Алиса». 

Сейчас справка для тех, кто не знал или кто хочет вспомнить. Мем «Саша три процента» – самый успешный политический мем за всю историю Беларуси, о нем знают и за пределами нашей страны. Мем родился благодаря онлайн-опросам крупных беларуских СМИ, таких как TUT.by и Onliner, а также блогерам. Все они предлагали читателям поиграть в онлайн-выборы президента: проголосовать за того кандидата, который им больше всего нравится. По итогам этих опросов с участием десятков тысяч человек выяснилось, что Александр Лукашенко стабильно набирал в районе 3% голосов. Правда, чиновники быстро спохватились, и вот те самые «голосовалки» приравняли к опросам общественного мнения, касающимся политической ситуации. Это значит, что якобы «политические» опросы разрешается проводить только аккредитованным организациям. Остальные рискуют получить штраф – причем не только издания, но и физлица.

А 22 июня Александр Лукашенко и сам впервые заговорил о «Саше три процента». Он с горечью заметил, что знает, как его называют в сети, и настоятельно попросил людей никогда его не оскорблять. «Я ведь никого из вас не оскорбил. Лично», – объяснился президент. Но соцсети как обычно:

Обложка: телеграм-канал «Чай з малинавым варэннем».

Читайте по теме: «Мы устали бояться». Власть критикуют даже те, кто молчал годами: и силовики, и поп-звёзды, и ведущие госТВ

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Похоже на то, что у «Алисы» (голосовой помощник «Яндекса») проблемы с памятью. Она больше не помнит, кто такой «Саша три процента». Вот совсем! И на просьбу...
 
Новости дня
Новости разные
 
Чтобы не было пожара. Топ-5 рекомендаций спасателей, если вы разводите костер в лесу
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

24.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
25.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика